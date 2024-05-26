鴯鶓出走大無畏 隻身闖蕩天水圍

現身屋邨車路狂奔 終濕地公園內就擒 繼4月流浮山有農場走失3隻鴕鳥後，昨晨一隻別稱澳洲鴕鳥的鴯鶓，懷疑逃離農場在天水圍四處闖蕩，大搖大擺穿街過巷，期間一時在路面慢跑狂奔，一時在道路上逆線奔走，吸引不少市民拍攝及駐足圍觀。有貨車及私家車司機赫見巨鳥逆行而至，紛紛停車閃避以免發生撞鳥肇禍。執法人員、漁護署和愛協人員經過3小時搜索，最後於濕地公園捕獲該隻巨鳥，遂交由漁護署人員帶走處理。

疑從農場逃脫 市民巧遇紛拍照 昨日早上7時許，有市民在天水圍天影路與天秀路交界，發現一隻別名叫澳洲鴕鳥的鴯鶓現身，懷疑牠從飼養的農場逃脫。人員接報趕至，該巨鳥已經離去，遂於附近一帶展開兜截。期間，有市民拍下巨鳥的影片及照片，且上載至網上社交平台。從相關影片可見，該隻鴯鶓在天水圍區四處遊蕩，先後出現在天悅邨、頌富商場及濕地公園路。

從讀者提供的其中一段影片顯示，該巨鳥在馬路慢線奔跑，當時快線有車輛駛過，牠似乎沒有受驚，未懼沿途的車輛一直往前奔跑。另一段影片則顯示，該巨鳥在濕地公園路行車線上暴走時，旁邊不斷有的士、巴士經過，一輛貨車迎面駛至，司機即時煞車閃避，幸好未有撞及巨鳥釀成意外。鴯鶓亦毫無懼色，繞過貨車車頭直奔濕地公園後走入草叢。此外，有網民在輕鐵濕地公園站附近目睹鳥蹤，期間牠更走入路軌範圍游走。

約3小時後，濕地公園職員報案，指該隻鴯鶓進入了濕地公園，愛協人員接報趕至，成功固定該隻鴯鶓，經初步檢查後相信牠沒有受傷。

執法人員曾嘗試聯絡飼養該鴯鶓的農莊，該鴯鶓其後由漁護署載走送到上水動物管理中心。漁護署回覆傳媒表示，經獸醫初步檢查後，發現該鴯鶓除了身上有少許表面擦傷外，健康情況尚可，漁護署會跟進調查有關個案。

執法人員經初步調查後，把案件列作「發現流浪動物」。有網民看畢巨鳥影片後，紛紛留下「瞓過龍，趕返工」、「走失鳥」、「自由鳥」等幽默語句。

別名澳洲鴕鳥 世上第二大鳥類 資料顯示，別名澳洲鴕鳥的鴯鶓，是現存世上第二大的鳥類，僅次於鴕鳥，牠分布於澳洲，是澳洲國徽上的動物之一。4月18日，流浮山一農場有3隻澳洲鴕鳥走失，其中兩隻被捕獲，餘下一隻則走到市面，於雞伯嶺路近鳳降村對開路邊露面，最後農場職員與現場人士合力擒獲該巨鳥，並把其送返農場繼續飼養。