港府赴巴黎交流 籲法企業東來投資

【本報訊】有政府官員在法國巴黎出席交流會，向法國和歐洲超過400位工商界領袖推廣粵港澳大灣區為歐洲商界帶來的龐大商機。

粵港澳大灣區－歐洲（法國）經貿合作交流會上，當局指，香港在「一國兩制」安排下的獨特優勢，包括可享在「一國」下進入內地市場的便利，同時在「兩制」下實行普通法；資金、貨物、人員、資訊自由流通；維持簡單低稅制和聯繫匯率；與國際最佳標準接軌的商業規則等。香港因而是法國企業開拓粵港澳大灣區市場的理想切入點，也是其進一步建立在中國內地以至亞洲業務的最佳跳板和平台。

當局又指，香港作為國際金融中心，擁有高度國際化的金融市場，同時不斷擴展和深化與內地金融市場的互聯互通，風投和私募基金生態蓬勃，可以支持法國企業在不同發展階段的資金融通需要。

法國企業在香港除可同時取得內地和國際的資金，也可以利用香港龐大的人民幣資金池，融資人民幣以支持其內地業務拓展，也可利用香港提供的離岸人民幣產品和風險管理工具，盤活其在貿易取得的人民幣資金。

介紹深港科技區進度 當局同時介紹香港建設國際創科中心的情況，包括基礎研究方面的優勢，以及與大灣區兄弟城市的協同合作，特別是與深圳合力建設河套深港科技創新合作區的進度。又提到正全力建設香港成為國際綠色科技和綠色金融中心，促成國際綠色資本和區內綠色項目的高效配對，並積極參與制訂國際綠色標準、認證、相關人才培育等。

當局表示，香港和法國一直以來維持深厚的經貿、文化和人文交往，歡迎法國企業到香港投資興業、設立研發中心和區域總部，也認為香港國際化、安全、多姿多采的生活環境對法國以至歐洲人才來港發展事業非常吸引。以及見證香港投資推廣署與3間法國企業簽署合作備忘錄，為他們加強投資香港、展開營運等方面提供協助。