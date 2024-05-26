把握大灣區門戶優勢 港需求變迎接新機遇

【本報訊】近年不少人都將香港與新加坡作對比。商務及經濟發展局局長丘應樺認為香港地位正被新加坡取代，不再是「東方之珠」的言論絕對不是事實，但香港必須求變，否則無法滿足新投資者及旅客的需求。

大灣區經濟規模媲美南韓北歐 丘應樺指香港背靠祖國，而香港會抓住粵港澳大灣區的商機，因為單是大灣區人口多達8,600萬，GDP總值1.3萬億美元，經濟規模足以媲美南韓及部分北歐國家，因此香港的優勢是可以作為進入大灣區的門戶。加上，香港是國家唯一實行普通法的地區，擁有良好法治、基建及專業服務，對比其他經濟體非常有競爭力。

雖然香港坐擁不少優勢，但丘相信整個世界不斷在變，香港要從中尋找新機遇，若然要吸引更多外國企業投資，例如中東及東盟，就需要作出改變，否則無法滿足新投資者及旅客需求，特別是中東國家，而香港亦將於今年9月會舉辦一帶一路峰會。

另外，丘應樺又表示，廣播業界正為市民提供十分良好的娛樂及資訊，而政府亦正致力促進本港廣播業環境，務求令其更具活力，將會有更多不同的節目，舉例香港電台現時提供更多關於內地的節目，讓觀眾了解內地的文化等，同時運用更多人工智能製作節目。