多啦A夢15分鐘無人機匯演 僅一半時間有角色登場

【本報訊】陪伴不少港人成長的「多啦A夢」來港「放暑假」。今夏香港將有連串「多啦A夢」相關活動，其中一眾「大細路」翹首以盼的無人機匯演昨晚於維港上空舉行，約千架無人機排列出《多啦A夢》的不同角色和「法寶」，並配以本地配音員原聲演出。大批市民及旅客下午已到場「霸靚位」，惟歷時15分鐘的無人機表演，多啦A夢和一眾角色只佔約8分鐘，其餘時間均為贊助商標誌，令不少人感到失望，更有人見到廣告後即提早離開。

主辦方昨早已於中山紀念公園舉行快閃展覽，為活動打響頭炮，展出包括12米高的充氣多啦A夢、60個不同造型的一比一雕塑；中午在尖沙咀、旺角、銅鑼灣等旺區派發氣球。雕塑展覽將於7月13至8月4日於尖沙咀海濱正式展出，設有免費和收費區。主辦機構透露，12米多啦A夢充氣雕塑會供粉絲們免費打卡；另外「胖虎」來香港開「演唱會」將設於收費區播放。

至於昨晚的「重頭戲」無人機表演，昨午尖沙咀海濱一帶已有大批市民及旅客等候，不少「龍友」霸靚位拍攝。表演約於晚上7時半開始，約1,000架無人機於尖沙咀升空，由「多啦A夢」配音員宣布表演開始，現場觀眾拍掌歡呼。多啦A夢從隨意門中走出，說道「我返嚟喇」、「有冇掛住我呀」，其後多啦A夢一眾主要角色，以及法寶「100%朋友召喚鈴」亦有出現。

拼購票網站二維碼 未能掃描 惟整個表演中，多啦A夢和一眾角色只佔大概8分鐘，其餘時間為無人機拼出贊助商標誌，以及7月舉行的多啦A夢巡迴特展之購票網站二維碼，不少市民感失望，亦有人指未能成功掃描二維碼。

漫畫作者藤子˙F˙不二雄女兒勝又日子稱，今次活動的規模和內容前所未見，今次亦引入不同的立體作品、數碼科技，希望大家與多啦A夢一起享受歡樂。