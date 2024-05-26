廠景變景點多難題 當局稱要時間諗計

重置遇材料不齊 考慮交通場地門票費 近期港產電影《九龍城寨之圍城》成為法國康城及華人圈的熱話，政府亦有意藉電影的熱度拓展東方荷里活的旅遊市場，已接觸劇組商討重置廠景作為旅遊景點的安排，文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日表示，相關安排仍有不少難度，因為部分布景已丟掉，又要考慮是否收入場費、展出地點要方便到達等。新增景點有難度外，楊昨日亦談到香港作為旅遊城市的要求，市民要展現「好客之道」以吸引旅客，局方之後會舉行活動，鼓勵大家多微笑、做多一步，令旅客有賓至如歸的感受。

楊潤雄表示，《九龍城寨之圍城》近期大熱，在海外亦大受歡迎，電影上星期更到了康城影展，獲邀做午夜劇場，而在康城舉辦座談會期間，該電影演員及導演更與當地觀眾交流，從提問中已感覺到觀眾十分欣賞該電影，認為拍出港式味道、歷史及武打等元素，亦有多人問及電影如何布置場景，「好多人問用幾錢搭、用幾耐時間搭，點搵啲資料，大家都好有興趣，好多人建議可唔可以做旅遊景點。」

指支持港產片進入內地市場 楊亦談到政府與劇組接觸的一些發現，指要重置該電影的布景有難度，因部分材料或已棄置，搭景與參觀是兩回事，又要尋覓展出場地，包括地點需交通便利和有足夠空間，現時或會考慮加入科技、擴增實境（AR）元素等去做。至於展覽會否收費，他引用早前發光蛋項目的事例，指曾有人建議收費，「係政府做定私人做？邊個管理？收唔收錢？收幾錢？有一系列要解決嘅問題，但唔係不能解決，需要啲時間。」

對於是否只有當電影受歡迎才會推廣，政府將來有否策略宣傳香港電影，楊潤雄則指當局做了許多工作支持香港電影，包括協助新進導演及進入內地市場。楊亦坦言，今次的確是因為該部電影大受歡迎，加上有很多聲音建議將廠景變為旅遊景點，故開始嘗試研究，未必涉及電影票房「收唔收得」的問題。

叫市民展現「好客之道」迎旅客 政府力推盛事谷經濟，今年舉行的盛事增至逾210項，楊解釋，舉辦不同盛事如會議、展覽等商務活動，與煙火匯演等節慶活動定位不同，會吸引不同客群，帶動的經濟效益亦有所不同，若只舉辦某類型的盛事，不太配合香港開放、多元的定位。他又指香港有部分景點可作串連，包括堅尼地城的打卡位等，希望市民展現「好客之道」，多微笑、做多一步，令旅客有賓至如歸的感受。