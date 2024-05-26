垃圾徵費去向明揭盅 倘強推太「離地」

【本報訊】垃圾徵費「先行先試」計劃已結束，環境及生態局明日便會向立法會交代是否如期於8月1日落實徵費、或再次押後。議員昨日分析「先行先試」結果，炮轟政府未有為政策做好準備強推政策太「離地」，促當局即使決定再度押後，亦應訂立明確垃圾徵費的路線圖並向公眾交代。

根據政府向立法會提交的「先行先試」，公屋及私人住宅住戶使用指定袋比率，平均只有約20%至56%，「三無」大廈更只有約兩成；棄置量方面亦只減少約10%至20%不等。市民和前線清潔工均認為政策擾民，社會對政策推行未見樂觀。

配套不足死結未解 議員林筱魯昨日出席一個電台節目表示，本港在垃圾徵費的配套上，很多方面都未做好準備，但他同時不接受政府擱置計劃，認為即使押後落實時間，政府至少亦應訂立實施日期，避免各部門在推動減廢上放軟手腳。促當局有系統地推動回收，訂立明確路線圖並向公眾交代。

謝偉銓就指，垃圾徵費的政策原意想減少廢物，不過推行方面太過「離地」。他認為要先解決現時問題，包括設立足夠回收配套，並訂立明確指引，鼓勵市民養成回收習慣，方能正式落實垃圾徵費。