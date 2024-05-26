熱能探測 亂置大街大巷 無視老鼠溫床

公布無鼠百分比亮麗 市民斥未反映實際 港府大街大巷裝熱能探測攝錄機，監測鼠蹤效果備受質疑！食物環境衞生署今年2月公布會以新的「無鼠百分比」，取代原本監測鼠患的參考指數，並配合計劃在全港各區安裝逾1,800部熱能探測攝錄機，3月底公布的5區數據，東區「成績」最佳達96%。不過，該署陸續在地區安裝的攝錄機卻引發異議，有市民質疑在大馬路旁、單車徑等多條道路發現該機，質疑老鼠在後巷、無人暗黑之地活躍，直言政府浪費公帑「唔知影咩」，無法反映實際情況。有議員批評安裝位置有誤只會令攝錄機淪為「裝飾品」、「為擺而擺」，擔心或令數據出錯，讓市民感覺政府數據並不可信。

食環署「無鼠百分比」是以熱能探測攝錄機，輔以人工智能（AI）技術，分析及計算老鼠出現的比率。整個調查計劃首半年耗資約750萬元，首階段計劃曾在灣仔、中西區及東區、旺角及深水埗區等展開。但本報發現，近日不少地區均出現此類攝錄機，安裝地點卻惹人疑竇。

如新蒲崗的安裝地點包括雙喜街、五芳街和三祝街等，上述地點均見攝錄機放在馬路或斑馬線旁，機身印有食環署告示，聲明「此處已設置熱能探測攝錄機，以進行鼠隻活動調查」；將軍澳毓雅里、寶豐路亦有安裝，部分沿寶康路旁的單車徑、將軍澳海濱旁亦有相關攝錄機。上述位置人流頗多，部分更屬居民眼中的地區大街，人流車流極多，在此監察鼠蹤實在奇怪。

馬路邊單車徑安裝 資源錯放 市民盧先生表示，多年來在新蒲崗區上班，雙喜街、五芳街等大街位置均從無見過老鼠蹤影，但食環署自上月底卻開始在新蒲崗一帶安裝了不少攝錄機，更形容數量之多「幾乎條條街都有」，他質疑安裝地點多為馬路旁，「大街大巷何來老鼠？」他批評食環署資源錯放、浪費公帑，怒斥「見到佢（政府）咁使錢都眼冤！」

蘇先生居住將軍澳區多年，他同樣在近月發現區內多處安裝了此類攝錄機，但位置「離奇」，部分更沿單車徑安裝，嘲笑指「我唔係動物學家都覺得啲老鼠唔會喺嗰度，定係啲老鼠依家識踩單車？」

議員江玉歡亦指有關計劃「部分唔係咁有效」，認為與其以此追蹤老鼠，應多靠市民報料來確定安裝地點，又指以大部分市民認知，山邊、後巷、草叢位置才會多老鼠，安裝地點的準則應有所變更，否則沒有科學數據支持，只會淪為「為擺而擺」。

放置準則欠透明 惹造數質疑 議員陳凱欣則指，政府因應新推出的「無鼠百分比」而更換老鼠監測方式，但放置熱能探測攝錄機的地點又惹來質疑，認為當局有責任向公眾交代放置地點的界定準則，亦應公布監測結果，以對比與舊監測方法「邊個值啲」。她又擔心，攝錄機放置的地點會影響數據結果，若數據與現實不符，亦會令市民不相信當局公布的「無鼠百分比」，「唔應該令市民有觀感覺得政府為咗整靚盤數而放喺大街大巷。」

食署迴避成效問題 稱助監測 本報曾就市民質疑安裝攝錄機地點無法有效監察鼠患向食環署查詢，食環署並無回應攝錄機能否成功監測老鼠及發現多少鼠蹤，只稱該署的「鼠隻活動調查」旨在掌握各區的鼠患情況及趨勢，採取針對性的防鼠治鼠措施。