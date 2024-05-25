先行先試掀劣評 垃圾徵費如雞肋

垃圾徵費原定推遲至8月1日實施，但隨着昨日完結的「先行先試」計劃劣評如潮，垃圾徵費已淪為食之無味、棄之不足惜的雞肋。有政黨調查甚至指出，八成受訪者認為不應推行或押後實施。當局將於下周一交代垃圾徵費「路向」，可以預言，徵費計劃幾近胎死腹中矣！

「先行先試」接近兩個月，據悉當局獲得的反應是一面倒的負評。在14個試點之中，自願參與率最高也只有五成，指定袋使用率參差，不少居民批評指定袋收費過高，垃圾徵費擾民，增加經濟壓力；大部分前線清潔工人指出，垃圾徵費令他們工作量及工時大增，真正實行有難度；食肆、商戶和院舍的反應同樣差強人意，認為垃圾分類有困難，增加經營成本和負擔。

與此同時，有政黨發表調查結果，發現約六成五人不支持垃圾徵費；約四成五人認為不應推行；另有約三成五人認為要再押後實施日期。不少受訪者均認為對計劃細節缺乏認識，垃圾徵費亦會加重經濟負擔，同時批評回收配套不足。多個政黨均同意，主流民意不支持徵費如期實施，應暫緩執行。

事實上，目前經濟不景，商界尤其食肆經營困難，還要在此時推出垃圾徵費，增加營商和民生開支，實屬不智。本報亦不下多次指出，港府制訂政策往往閉門造車，完全沒有從用家角度出發，一味想當然，無視執行難度，以至有官員發表「鋸斷地拖棍再放入指定垃圾袋棄掉」的驚人之語，成為壓垮政策的一根稻草。可以說，醞釀20年的垃圾徵費一旦無疾而終，眼高手低的港產官僚可謂罪魁禍首。

很明顯，現屆政府很大機會「順應民意」擱置徵費，早前已製造輿論，將垃圾徵費行不通歸咎於前朝遭激進反對派裹脅、前朝官員低估執行難度等，總之千錯萬錯，絕對不會是現屆政府的錯。至於一班當日有份通過法例的建制派議員，今日的我打倒昨日的我，同樣藉口多多，讓人嘆為觀止。

誠然，現在追究責任已無意義，垃圾徵費亦明明白白獲立法會三讀通過，已成法例，不可能全面推翻。為今之計是暫緩執行，政府和立法會亦應吸取教訓，日後再提出任何法例草案，必須作全盤考慮，顧及實際操作，否則同樣的擾民鬧劇只會一而再、再而三上演。特別是搞環保一味寓禁於徵，完全是本末倒置。本報早就提醒港府，必須切實做好垃圾分類及回收，否則垃圾徵費只會失敗收場。奈何當局只知向市民荷包開刀，迷信徵費萬能，現在半途而廢，可說是自食惡果。

說到底，環保是個好東西，提出來沒有人會反對，但關鍵在於如何操作，推行的政策是否實際可行。環保團體一味「呱呱嘈」，批評政府一旦退縮便是開歷史倒車，那是站在道德高地說教。一講到錢，市民會有切膚之痛，基層市民更是難以承受。源頭減廢不能一味講錢，更重要是教育和宣傳，移風易俗恰恰需要時間，妄想一蹴而就，結果只會是摔個四腳朝天！