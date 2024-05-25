自成一家：中日韓峰會難有成果

中日韓同屬於東亞圈和亞太圈，不但在地緣上相近，文化習俗也很相似，本來可以成為友好的鄰國。但由於歷史問題、領土爭議和政治體制不同，加上美國和日、韓分別存在同盟關係，多年來中日韓一直只能通過經濟領域的合作加強關係，然後以經促政。不過，在當前的國際形勢下，中國與日、韓雖然還是很重要的貿易夥伴，但相互依賴度已愈來愈低。此因近年美國在供應鏈問題上針對中國大搞脫鈎戰，並獲日韓兩國支持。這次中日韓峰會在建設三國自貿區方面，可能會有一些口頭上的官式表態支持，但實質上恐怕難以取得進展。換言之，除了政治與安全領域，日後經濟領域也將成為三國合作的短板。中日韓三國能否站在新起點重啟東亞合作進程的新時代，難免令人有所懷疑。