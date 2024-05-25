冰鑑春秋：在野獨裁 世界奇聞

這次台灣立法院大亂鬥，民進黨把所有下三濫的法門全部都用上，一次把偷搶拐騙統統做足，創造了又一個台灣奇迹！偷：黃捷、邱議瑩等人偷取國民黨立委表決卡，企圖阻撓表決，還刻意掐頭去尾倒打一耙，宣稱是國民黨收集表決卡。儘管王定宇等人睜眼說瞎話，但現場有全方位錄影，根本無所遁形，讓民進黨的小偷行徑完全曝光。

搶：郭國文為了不讓議事進行，硬搶72歲的立法院秘書長周萬來手中文件，之後像個小賊一樣溜走，小學生般的表現被網友謔稱為「民主四分衞」，這種議事攻防波及到不相干議事人員的行為，根本就是搶奪現行犯。

拐：民進黨是執政黨，所謂當家不鬧事，偏偏民進黨帶頭鬧事，還用各種話術要民眾走上街頭，為誘拐年輕人，連「現場很多正妹」、「一堆可愛的高中生」等都出籠，令人嘆為觀止。

騙：為了鼓動群眾，民進黨動員網軍四處造謠，宣稱五法通過後每個人都會被叫去質詢，還說出韓國瑜與傅崐萁為了私利，要硬過花東兩兆條例等完全與事實不符的鬼扯，但就算一再被打臉，民進黨還是硬拗，目的就是混淆視聽，模糊焦點。

最離譜的是，明明藍白已經讓至少8項民進黨的提案過關，但綠營依舊操作網軍，喊出「在野黨獨裁」這種邏輯死亡的話！行政、司法、考試、監察四權都被民進黨握在手中，立法方面只要民進黨提案合理，在野黨也並不杯葛，這樣都能說是在野獨裁，民進黨真的把台灣人都當傻子嗎？事實是，在賴清德主導下，民進黨儘管是雙少數執政，但仍想延續獨裁專制，既不想協商，也不願討論，所有事情都想硬幹碾壓過關。賴清德的鴨霸心態如果不改，未來4年台灣只會更加混亂。