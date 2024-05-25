筆下風雲：承認建國 圍爐自嗨

隨着以色列內塔尼亞胡政府在加薩狂轟濫炸、屠殺巴人愈趨殘酷的情況之下，稍有血性的人也不可能無動於衷，國際社會支持巴勒斯坦獨立建國的呼聲也一浪高於一浪。挪威、愛爾蘭和西班牙先後宣布，將承認巴勒斯坦為獨立國家。月初和以色列斷交的哥倫比亞也宣布，將在巴勒斯坦開設大使館。以色列隨即召回駐挪威、愛爾蘭和西班牙大使，內氏怒斥承認巴勒斯坦國是獎勵恐怖主義。

來說是非者，便是是非人。與其說承認巴勒斯坦國是獎勵恐怖主義，不如說支持以色列屠城是反人類、觸犯戰爭罪行，以色列戰時內閣及其支持者理應被送上國際法庭問罪。當然，以色列有恃無恐，全賴「兒子」美國全力支持。拜登政府惺惺作態聲稱，總統是「兩國方案」的堅定支持者，但強調巴勒斯坦建國應該通過直接談判，而不是單方面承認來實現。當以色列連停火交換人質的協議也拒絕接受，如何談判？美國又有沒有居中斡旋？美國連力促以巴停火也不願做、無力做，還大言不慚支持兩國方案，堪稱沒有最虛偽，只有更虛偽。

以巴戰爭來到今時今日，以色列可謂愈來愈孤立，愈來愈眾叛親離。現在只有美國還大力表態支持以色列「自衞」和打擊恐怖主義，其他歐洲國家已暗暗轉軚，不再如數月前聲嘶力竭高喊支持以色列。

國際間這些轉變，內塔尼亞胡當然十分清楚，加上內閣成員「逼宮」，隨時有倒台之虞。但以內塔尼亞胡老奸巨猾的個性，這些壓力，不但不會迫使他對加薩的軍事行動有所放鬆，反而會加速進行軍事行動，直到驅趕所有巴人、全面佔領加薩、達成猶太復國為止。除非美國跟以色列徹底反面，否則再多的國家承認巴勒斯坦國，也是擺姿態、圍爐自嗨而已。