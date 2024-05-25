強詞有理：收台預演

多年前馬英九就說過，解放軍攻台戰略是「首戰即終戰」，台灣沒有機會等到美軍來援，而且美軍也不可能來援。這番話刺痛了許多台灣人尤其是綠營人士，曾引發激烈爭議，其實他並沒有說錯，當今解放軍的實力足以碾壓台軍，不出手則已，一出手必是雷霆萬鈞之力，對方根本來不及反應，遑論反擊。不信？看看此次解放軍圍台軍演就知道。賴清德剛剛就職3天，解放軍東部戰區就在台海舉行大規模聯合演訓，將台島北部、南部、東部以及金門島、馬祖島等離島統統包圍起來，既沒有提前預告，力度和範圍也超過以往任何一次軍演，分明就是收台之戰的總預演。

台灣當局故作鎮定，聲稱已派海、空及地面兵力應對，不過是自我安慰而已，面對解放軍泰山壓頂，台軍豈敢亂說亂動。顯而易見，經過這些年不斷在台海演訓，解放軍不僅已達到練兵目的，而且高度機動靈活，隨時可以集結兵力投入戰鬥。這次軍演只有短短48小時，可謂迅雷不及掩耳，意味着解放軍有信心、有能力迅速控制局面，結束戰鬥。尤其是吸取了俄羅斯在烏克蘭戰場久拖不決的經驗教訓，解放軍絕不可能讓對手有喘息和反撲的機會。

台灣當局唯一指望就是美軍馳援，這當然也在解放軍算計之內，近年來的圍台軍演除了針對台灣本島，也包括反介入和區域拒止。面對解放軍愈來愈龐大的海空力量和導彈家族，美軍未必敢介入，也未必有機會介入，畢竟他們在台海已沒有任何優勢可言。馬英九說台灣沒有機會等到美軍來援，美軍也不可能來援，絕非無的放矢。

直至今天，仍有不少台灣人心存僥倖，認為大陸不會動手，軍演只是做做樣子。實際上，解放軍演訓力度和規模愈來愈大，早就動了真格，只要一聲令下，軍演馬上就會變成實戰。美台當局總以為只要不斷增加攻台成本，大陸就不會真的動手。他們顯然低估了對岸實現統一的決心，大陸攻台無疑要付出巨大代價，難道美國和台灣就不需要付出代價？

如果可以選擇，大陸當然不想動武，奈何民進黨當局執迷不悟，一條道走到黑，那就怨不得人。島內評論員也認為，賴清德就職演說一出，等於把兩岸關係逼到死角，大陸已不抱有任何幻想，也沒有甚麼好談的了，接下來只能準備武統了。