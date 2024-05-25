龍吟虎嘯：狐假虎威 大吹大擂

台灣的民進黨、賴清德當局十分害怕大陸武統，又千方百計地「以武謀獨」，以為有美國和盟友的軍事援助、武力支持就能夠「以武抗統」，大陸就會知難而退、就會因為算計「代價太大」而躊躇不前。為此，賴清德在就職演說時威脅大陸——戰爭沒有贏家，台灣位居「第一島鏈」的戰略位置，今天其角色更加重要，國際間均認同台海和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的因素，各國已就此展開積極合作，包括美國將提供印太區域額外安全援助。

賴清德聲稱，戰爭沒有贏家。大錯！對台武統，兩岸戰事怎會沒有贏家？一定有贏家，一定是大陸。這場戰事一定以祖國統一、「台獨」被團滅而告終。為了恐嚇、威懾大陸，賴清德把台灣的戰略位置吹得很高，目的是大陸敢動台灣，將招致美國和盟友的一致反對，群起而攻之。

不錯，台灣的戰略位置的確十分重要，台灣是中國的神聖領土、不可分割的部分，美國和國際反華勢力也正是看到這一點，把台灣視為他們打壓、整垮、分裂中國的棋子。他們把這一切包裝成是為了台海和平穩定、全球安全與繁榮，他們要以這樣的論述表明台灣戰略的重要性，對北京群起而攻之！賴清德就洋洋自得，大吹大擂，狐假虎威。賴清德不知道，中國會因台灣問題的重要性而不惜一切拚到底，美西方和盟友一見大事不好即鳥獸散也，賴清德之流再怎麼叫喊台灣戰略位置重要，也無濟於事。

賴清德當局除了「以武抗統」、「以武謀獨」，還有「文」的宣傳和自我打氣，聲稱台灣是「民主自由的國家」，和全世界的民主自由聯成一氣對抗大陸的「威權專制」。美國國務卿布林肯發給賴清德的賀電中表示，華盛頓和台北將深化關係，祝賀台灣人民再次展示了強大而富彈性的民主制度的力量。賴清德和美國政客以為，他們鼓吹的那個「民主自由」有強大力量，就像神奇的「咒語」可抵百萬雄兵也。