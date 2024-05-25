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掃欄剷行人路 司機棄車逃

私家車掃毀鐵欄剷上行人路。 私家車掃毀鐵欄剷上行人路。
私家車掃毀鐵欄剷上行人路。
【本報訊】昨日凌晨3時許，一輛私家車駛至油麻地彌敦道與加士居道交界，懷疑失控掃毀路旁鐵欄後，繼而剷上行人路停在一支燈柱及路牌之間。意外中，私家車車頭毀爛，車廂安全氣袋彈出，車輛零件碎片散落現場。執法人員接報到場，發現私家車內空無一人，遂聯絡車主提供司機身份，並調查意外經過及原因。
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