掃欄剷行人路 司機棄車逃

【本報訊】昨日凌晨3時許，一輛私家車駛至油麻地彌敦道與加士居道交界，懷疑失控掃毀路旁鐵欄後，繼而剷上行人路停在一支燈柱及路牌之間。意外中，私家車車頭毀爛，車廂安全氣袋彈出，車輛零件碎片散落現場。執法人員接報到場，發現私家車內空無一人，遂聯絡車主提供司機身份，並調查意外經過及原因。