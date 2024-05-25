電騙黨冒官員 5案呃400萬元

偽造委任證 要求簽保密協定 本港騙案成風，近期「假冒官員」案件宗數及損失金額均顯著上升。新界南總區執法部門於前日拘捕一名詐騙集團骨幹成員，相信他牽涉本地至少5宗相關騙案，涉款共約400萬元。調查顯示，涉案集團會假扮內地公安致電受害人，聲稱他們牽涉罪案，並指示受害人簽署偽造的保密協定，製造「封口」效果。同時，被捕人士發揮「演技」，穿戴西裝、特製領帶或展示假委任證，一人分飾內地特務及本地執法人員，巧言哄騙受害人信任，得逞後旋即失聯。

調查人員表示，該5宗案件俱於今年4月發生，受害人全是本地市民，包括學生、主婦、售貨員及文員。受害人均接獲騙徒假冒內地公安來電，指控他們在較早前涉及內地的洗黑錢或其他刑事犯罪活動。騙徒會訛稱案件涉及本港執法人員及銀行職員，並以保密和避免影響辦案為由，警告受害人不可以洩露案情，否則會即時被捕及凍結資產，藉此斷絕受害人與親友及執法人員的聯繫。

繫領帶印有內地公安徽章 當騙徒獲得受害人初步信任後，便會相約受害人會面，並在過程中要求他們簽署印有內地公安及本港金管局蓋章的偽造保密協定，列明受害人若洩露案情，將會承擔後果。騙徒其後再要求受害人以現金或轉帳形式交付巨額保證金，以證明自己清白，並承諾待案件完成調查，該筆款項將會全數歸還。惟錢財到手後，騙徒即逃之夭夭，受害人事後始察覺受騙並報案求助。

人員又指，案中被鎖定的集團骨幹成員，主要負責與受害人接洽會面，期間更會一人分飾多角，包括穿着西裝、繫上印有內地公安徽章的領帶，假扮成內地特務人員，與受害人簽署「保密協定」；亦曾向受害人出示一張偽造的本地執法人員委任證，收取受害人的保證金。

至前日上午，人員掩至葵涌區，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「冒充警務人員」，拘捕該名姓李（25歲）男子並搜查其住所，檢獲懷疑是他假扮特務人員所穿的西裝、領帶及假的本地執法人員委任證，另檢獲一批假的機構印章、打印機及過膠機等，相信是用於製作偽造文件等行騙道具。被捕人士報稱無業，已被帶走調查。執法部門正跟進案件，追緝集團主腦及其他骨幹成員。