餵野鴿執法寬鬆 年票控不足百宗

衞生惡化後患無窮 議員支持罰則加重 經修訂的《野生動物保護條例》預計今年8月起生效。餵飼野鴿最高罰款由現時一萬元大幅提升至10萬元，及監禁一年，亦引入定額罰款5,000元。立法會有關條例草案委員會主席李世榮昨批評政府過去執法寬鬆，一年內成功票控宗數不足100，普遍只罰數百元。有區議員則表示餵野鴿會令野鴿聚集，引起衞生問題。

中西區區議員劉天正表示，區內目前有十多個野鴿聚集黑點，主要在較空曠或野鴿可找到食物的地點，例如中環街市、副食品市場附近等；而港鐵站口等地方，亦因為有人餵飼，造成鴿群長期聚集。他表示，野鴿群不僅會有雀糞污染和影響途人的問題，黑點附近的大廈，就算住十幾樓亦會受影響。有住戶表示野鴿於窗外盤旋，因擔心染病會不敢開冷氣；亦曾有野鴿在住戶窗外築巢。

李世榮表示，政府過去執法寬鬆，一年內成功票控不足100宗，根據政府數字，平均亦只罰幾百元。新條例加入定額票控罰款5,000元之餘，亦加入房屋署、康文署及漁護署人員執法。人員會向違例者開出告票，再犯者或罰更重。他相信新罰則較重，具一定阻嚇力。他強調立法原意「唔係想罰大家10萬蚊、捉大家坐監」，而是為提高阻嚇性；又指市民餵鴿隨時「好心做壞事」，改變其習性及生態環境，有機會害了鴿子。

冀當局推新例前加強宣傳 問及餵飼野鴿定義是否存灰色地帶，李提到以往有人將食物放於膠袋、衫袋內，「跌啲跌啲」來餵鴿，逃避檢控。他表示新例最強調動機，比如很少人會無故拿着一袋飯四處走，不斷停留和徘徊於野鴿聚集的地方，可能亦是搜證一個方向。不過他亦指出，部門會監察，可能觀察一段時間再決定執法。他亦希望政府於新例實行前加大宣傳力度，對市民講解之餘，亦要讓旅客認識。