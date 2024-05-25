東呼即應：YouTube淫片多如洪水 東方第17度檢舉

專家指視頻易下架 東呼即應斥平台不為也 醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，傳播的色情影片愈揭愈多，東方傳媒機構（下稱「東方」）再發現以下5條YouTube影片，均有大量裸露及意淫片段，昨第17度致函警務處、電影、報刊及物品管理辦事處及立法會作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進事件。至於東方早前檢舉的10條YouTube影片全部暫評為第Ⅱ類（不雅物品），無一評定為第Ⅲ類（淫褻），遭各界批評「庇奸護淫」。有專家指平台下架問題淫片並無技術困難，不下架是不為也非不能也。

今次檢舉的第一條影片是一名女模特兒拍攝造型照的過程，期間她在不同場景展示全裸的身材，由男攝影師操刀拍攝，男攝影師又教她擺不同姿勢，甚至為她剪去一件毛衣的大部分後讓她披上，而影片也有部分可清晰見到她的下體，包括在郊外及小船上全裸展示身材。

第二條影片展示全裸女模特兒被人用麻繩綑綁後，被整個吊起來拍攝造型照，期間露出胸部，影片有展示綑綁過程及有外語旁白，女模兒被吊起後扮演無意識狀態，四肢及頭部下垂，估計因被倒吊而令臉色變得嫣紅，也有模特兒被綑綁後吊在樹上拍攝造型照。

露胸作勢互摸 姿態意淫 第3條影片起初展示一名女模特兒穿着黑色內衣褲，在一輛黑色開篷跑車上展示不同姿態，讓多名攝影師拍攝造型照，其後轉至室內，女模特兒就脫去全部衣物，全裸繼續拍攝，後來有人將黑色跑車駛走，女模特兒及一眾工作人員就轉到工業用剷車上拍攝，同樣以全裸姿態現身並做出不同撩人動作，惹人非議。

第4條影片名為誘惑，影片初段，兩名性感長髮女郎穿着透視紅黑套裝拍攝，其後女郎脫至半裸顯露胸部，其中一人坐在椅上，另一人則半跪並作勢撫摸對方的敏感部位，意識誘人及淫邪，而其後其中一人全裸出鏡，並與拍檔再做出不同誘惑姿態，迎合影片主題。

第5條影片展示一名年輕女模兒全裸坐在床上，拿着古董相機在玩弄，其後她背部朝天躺在床上，拿着相機裝作拍攝，期間可見到她的胸部垂下貼着床單，後來她又躺在床上臉部朝天，展示其嬌嫩胴體。

10段評級 料6月始公布 此外，電影報刊辦昨回覆本報，指4月12日、4月19日、4月26日及5月3日收到投訴後，20段影片中有一段已被移除，另19段影片均已呈交審裁處，其中17段影片評定為第Ⅱ類物品及兩段影片評定為第Ⅲ類物品。個案轉交警方跟進後，昨日上午再檢視有關影片的連結時發現其中3條被評定為第Ⅱ類物品及兩條第Ⅲ類物品的影片已遭YouTube移除。而YouTube已就所有早前被裁定為第Ⅱ類或第Ⅲ類物品的影片採取行動，包括對影片設定年齡限制/加上警告字句或將其刪除/封鎖。至於5月10日及5月17日的投訴，審裁處昨頒布相關的10段影片的暫定評級為第Ⅱ類，預期審裁處可於6月上旬公布相關影片的最終評級。

議員陳學鋒指，政府在互聯網方面沒特別下工夫，成為一個空隙，讓互聯網的平台網站透過這個漏洞去宣揚淫褻暴力不雅，甚至是煽動性的影片，而政府應要開始研究如何堵塞這些漏洞。立法會資訊科技及廣播事務委員會相信接下來會有討論，因為如今互聯網的發展，在法規上是跟不上的，導致這有很多漏洞存在。

跟進網上缺口 當局有責 智慧城市聯盟榮譽會長楊全盛指，現在所有平台都會有一些相應的機制，就是有些不合適的影片，可以很容易下架，所以基本上只要平台願意，是相當容易地隨時將不同影片下架，不會構成任何技術上的問題。他認為，如遇到有人投訴時，相應的部門都應該要立刻跟進，政府是有責任做相應的跟進工作。

東方致函警務處檢舉YouTube色情影片。 一絲不掛動作撩人 東呼即應爆料熱線 女模展示全裸身材 兩女半裸露胸意淫 東網版面新設計一撳即睇 裸女被繩綑綁吊起 全裸坐床玩弄相機