政府撥款1.28億 助港大設施提升

【本報訊】立法會財務委員會昨日通過涉款1.28億元的香港大學設施提升及醫學院校區發展項目；以及中區低地食水供應改善工程的2.7億元費用，及大直徑水管風險為本改善工程的21.6億元開支。

另通過水務工程 涉逾24億 有關香港大學設施提升及醫學院校區發展項目，是香港大學需要提升及增加與醫療相關的教學設施，以應付大學教育資助委員會資助下政府指定的醫療培訓學額的增加。

有關款項是用以在沙宣道21號蒙民偉樓進行設施提升及醫學院校區發展 （第二階段－主要工程 ）。

至於涉款2.7億的中區低地食水供應改善工程，是在中區敷設長約3.5公里，直徑介乎200毫米至800毫米的食水水管，以滿足持續上升的用水需求。動用21.6億公帑的大直徑水管風險為本改善工程，則在西貢區、屯門區、東區和深水埗區為全長20公里、直徑介乎600毫米至1,200毫米有較高爆裂或滲漏風險的大直徑水管進行改善工程。

兩項目均曾於本月3日的工務小組委員會討論，財務委員會主席陳振英按照工務小組委員會的建議，不會進一步討論兩項目的文件，結果兩項目獲在席議員過半數支持下通過。