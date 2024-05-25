最低工資基數細 4口家月入少過綜援

【本報訊】最低工資「一年一檢」2026年實施，有團體指最低工資基數過低，並以最低工資歷年增幅與通脹計算，指跑輸通脹；若以一個4人家庭有兩人以最低工資支薪計算收入，4家之口收入連綜援金也不如，強調不能彰顯勞動價值。

工聯會權益委員會主任丘燿誠表示，最低工資由2011年的28元加至2023年的40元，累計升幅為42.9%，但同期甲類消費物價指數累計升幅已達44.7%，顯示最低工資的升幅長期跑輸通脹。如果在2011年時就已使用新機制計算，到今年時最低工資應達到42.9元。但丘指，這並不是一個合理水平，因為方程式未解決最低工資水平的基數過低問題。

「共享經濟繁榮」門檻高 護衞及物業管理從業員總會副主席王志雄亦指，今年4人家庭的平均每月綜援金額已達18,660元。反觀最低工資，若以最低工資42.9元計算，一個4人家庭中的兩人全職工作26天，每天工作8小時，也僅有17,846.4元，收入低於綜援金額。

另外，丘燿誠表示，方程式中「共享經濟繁榮」將下限鎖定於0%，雖可避免經濟不景氣時減薪，但分享經濟的部分門檻相當高，底層工友大多數時間都分享不到經濟成果。丘續稱，經過他們計算，由最低工資實施的2011年至2023年間，大部分年份的「共享經濟繁榮」部分為負數或接近0%，按方程式實際上未能有效分享經濟成果。