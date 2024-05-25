受訪指憂拜登當選 黎智英失望難眠

【本報訊】壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。庭上繼續播放黎智英訪談片段，美國前副國防部長是訪談對象之一。在2020年10月及11月的節目中，黎智英公開呼籲國際社會協助12港人，並向中國政府施壓要求放人，黎又明言對拜登很大機會勝選感到失望，並因而失眠。

12港人蛇案 叫國際介入施壓 審訊昨踏入第83日，控方繼續播放黎智英主持的線上節目「Live Chat With Jimmy Lai」片段來指證黎智英。2020年10月15日，黎智英跟美國前副國防部長沃夫維茲（Paul Wolfowitz）對談。期間黎智英就12名香港人偷越邊境、之後在內地被扣查一事發表意見，指出香港人能夠做的，就是盡量讓國際社會關注事件，好讓中國政府知道，其作為會影響外交形象；同時讓外界向共產黨施壓，要不釋放12人，要不將他們移送回港。黎智英在節目中，公開呼籲國際社會幫手拯救12港人，謂「請幫忙！」。

同月22日，黎智英邀請《華爾街日報》作者Jillian Melchior上節目，壹傳媒前非執董Mark Clifford亦有參與。黎智英形容國安法猶如懸頂之劍，又讚揚美國前總統特朗普對待中國的方式是正確，希望特朗普能夠連任，認為對方當選的話，港府會採取更審慎的態度處理《蘋果日報》的事。黎擔心一旦拜登當選，他會摒棄特朗普一直所做的事，香港議題亦會淡化。黎認為這場美國總統選舉，是最重要的一場。黎另直言，支持年輕人爭取自由。

2020年10月29日，美國神父Robert Sirico參與對談。黎智英說，國安法令大型遊行示威變得不可能，又認為中國政府所懼怕的，不是掟汽油彈等暴力行為，而是自由這個概念。另外，黎智英指，相信若特朗普當選，會繼續爭取香港權益，來自加拿大及美國的《蘋果日報》訂閱者料會增加。

2020年11月5日，黎智英說，他得知拜登很大機會勝選，他感到失望，不能入睡。節目亦提及蔡玉玲查車牌被起訴案，黎智英認為起訴是想恫嚇傳媒界，讓他們知道受針對的不止《蘋果》。同月12日，黎智英在節目中批評拜登軟弱，特朗普則是行動派，重申國際社會的支持是最大保護。黎亦呼籲公眾，給予遭起訴的民主派人士經濟支持，因他們「打官司」很需要錢。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022