稱香港是國家兩月兩次 舉重健力總會主席請辭

葉永玉

中國香港舉重健力總會主席葉永玉曾兩次公開失言，將香港誤稱為「國家」，當局批評錯誤不可接受。中國香港舉重健力總會昨發布啟事，指葉永玉因私人原因，在昨日辭任中國香港舉重健力總會有限公司主席，職務由第一副主席余森波先生代行。港協暨奧委會回應時指，接獲香港舉重健力總會通知，葉永玉已辭去該會主席一職，即時生效。港協暨奧委會尊重該會及葉永玉的決定，將繼續與各體育總會合作，共同帶領各體育運動項目發展。

文化體育及旅遊局表示，葉永玉最近於公開場合連番失言。特區政府認為事態嚴重，絕對不能接受，並即時要求港協暨奧委會展開深入調查。特區政府亦得悉葉永玉已辭去總會主席一職，感謝港協暨奧委會就事件的積極跟進，並希望總會重新出發。

當局促港協暨奧委會加強培訓 發言人又強調，特區政府一直十分重視體育總會的管治。已要求港協暨奧委會對其轄下體育總會，加強管理及認真看待國家觀念的培訓，以防止同類事件再次發生。

議員關注事態 稱問責合時宜 一直跟進事件的議員何敬康則認為，葉永玉請辭是負責任表現。形容發生第一次，認為是口誤，特區政府給予機會，認為是值得理解，但短時間再發生多一次，特區政府表明不能接受，全港市民亦表明不能接受，故今次問責是合時宜。

葉永玉今年兩次出席比賽致詞時出現「口誤」，先在今年3月出席舉重邀請賽致詞時，曾將香港形容為「比較細嘅國家」。事件隨即引發風波，葉當時解釋國際舉重總會（IWF）處理會籍時，會給較小的國家或地區可以一個總會管理多個項目，屬一時口誤。

事發兩個月後，至5月6日，葉再就「亞洲有裝備健力錦標賽暨亞洲大學生盃」舉行開幕典禮時，其演講詞提到，共有13個國家報名參賽，當中包括香港與中華台北，引起港府不滿，指涉違反一國原則。該會解釋，葉永玉致詞時錯誤地沒有提及地區，承認乃嚴重疏忽。