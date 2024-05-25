城巴母公司逾半股權易手 核心管理團隊續保留

漢思能源作價逾27億增持 佔股達70% 本港上市公司漢思能源昨宣布，將以總作價27.2億元，收購城巴母公司匯達控股的54.44%股權，取代善水資本，以70%股份成為最大股東。善水資本主席及首席執行官張堃將留任城巴主席，而城巴的核心管理團隊亦會繼續負責營運。收購公告又披露，城巴與內地車廠威馳騰的電動巴士採購協議，指城巴有權一次或多次訂購最多50輛雙層電巴，若在2025年購入，每輛售價為44.8萬美元、約349萬元，較城巴早前公布的首輛雙層電巴零售價560萬元便宜。

根據收購公告，漢思能源將以總作價27.2億元，購入城巴母公司匯達控股的54.44%股權，成為匯達控股的大股東。原持有83.9%股份的私募股權投資公司善水資本，在交易完成後，將繼續作為匯達控股的直接股東，並持有30%股權。同時，善水資本亦將成為漢思能源的股東，持有其6.59%股份，並繼續派代表參與匯達控股及城巴董事會，為其業務提供顧問服務。

簽「優惠價」協議 可購50輛雙層電巴 善水資本主席及首席執行官張堃將留任城巴主席，而城巴的核心管理團隊亦將繼續負責公司的營運。此外，收購公告亦公開城巴與內地車廠威馳騰的電動巴士採購框架協議，指城巴有權但無義務，向威馳騰訂購一次或多次、最多50輛電池電動雙層巴士，而威馳騰須根據交付時間表供應相關車輛，但城巴須在2025年12月31日或之前訂購。協議期限為2023年10月11日至2025年12月31日，城巴只要在期限之內購入車輛，每輛車輛價格介乎44.6萬至44.8萬美元，即約348萬至349萬元。

城巴首架威馳騰雙層電巴於2022年6月投入服務，主要行走5B及20A線。根據本地汽車首次登記稅系統，該輛巴士的核准公布零售價為560萬元。在採購框架下，每輛雙層電巴售價，較之前的零售價便宜約211至212萬元，但仍較傳統柴油巴士約200萬元，貴約150萬元。

公告又提到，匯達交通與善水今年4月簽訂氫能諮詢及顧問協議，包括協助匯達投資營運綠能巴士及加氫站、完成城巴第二個加氫站的興建及營運，以及為匯達的巴士車隊，增購至少20輛綠能巴士的採購進度及定價等。根據協議，匯達須向善水支付每年2,000萬元顧問費，及每年一筆500萬元的酌情花紅。

張堃表示，自2020年收購城巴新巴以來，公司的轉型獲廣泛肯定，由專營權合併，到引入香港首輛電能及首輛氫能雙層巴士，以及興建全港首座加氫站，城巴已為未來做好準備，致力提供高效、舒適、優質而且零排放的公共運輸服務。

漢思能源行政總裁楊冬表示，公司正面臨由傳統能源行業邁向新能源領域的轉型時期，是次收購意在垂直整合能源供應商及主要的終端用戶，一方面將透過現有的石油產品貿易及物流資源優勢，努力降低城巴燃油成本。