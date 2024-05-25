追夢傳耆 習畫鼓勵「老友記」

【記者馬煒傑報道】每個人都擁有夢想，或會因生活而放下，但其實無論年齡多大，都可以擁有夢想並為之努力。現年82歲的龍志強，人稱「龍哥」，即使人生充滿起伏，更已走到人生最後下半場，但他仍覺得可以老有所為，於是自學畫畫。他希望可在有生之年開一次畫展，分享自身經歷的同時，鼓勵身邊的人面對逆境，更希望把在畫展籌得的所有金錢捐給非牟利機構，資助與他一樣住在院舍的長者參與不同活動，為社會作出貢獻，為自己畫出更美的人生。

大起大跌 輸財富不輸自信 龍哥人生可謂是「大起大跌」，年輕時原有機會成為醫生，卻因走難而來港未能如願。其後他曾成功創業，在中環開眼鏡店賺到第一桶金，本以為前路光明，無奈卻遇上1997年金融風暴及2008年金融海嘯，令他失去畢生積蓄。他惟有結束眼鏡店生意，獨自入住安老院，現時於古洞北新開設的服務綜合大樓內的院舍聚柏園居住。

雖然輸掉財富，龍哥未因而失去自信和志氣，更於近年開始自學畫畫，山水畫、國畫均有所涉獵。目前龍哥畫了80多幅山水畫，預計畫100幅便會開畫展，他希望可以自身的經歷，鼓勵身邊的人面對逆境時，不要失去自信和志氣，亦特別希望告訴大眾，長者即使已到遲暮之年，仍可老有所為。

聚柏園的院長及社工一眾工作人員也希望為龍哥圓夢，協助他尋找合適的場地舉行畫展。院長袁偉傑表示，人生不同階段總有不同夢想及願望，許多長者入到院舍都會很負面或覺得只是「等死」，但其實長者一樣可以擁有他們的夢想，甚至燃點身邊的人，為社會作出貢獻，他又認為長者在年輕時為社會作出不同的貢獻，社會亦應協助他們在晚年也能畫出美好人生。