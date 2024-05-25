稱通脹增薪樣樣齊 54直資校申加學費

福建中學升近12% 女拔在列：近20年無調整 教育局接獲數十間中學欲在9月開始的新學年加學費，加幅最高超過一成。教育局表示，截至本月中，已經接獲54間直資學校申請調整學費，比去年多5間；表示凍結學費的學校則減少6間至25間，各個學校下學年學費的升幅為3.19%至11.6%不等。教育局引述有學校指，已近20年未調整過學費。亦有學校稱，基於相關成本上升，需要繼續維持教學水平，學校的家長教師會亦表同意。直資學校議會則表示，疫情之後通脹上升，且有各種原因導致學校營運成本增加，因此需要調整相關學費。申請調整學費的學校佔全港直資學校約七成，創10年以來新高。

有份申請加價的傳統名校女拔萃表示，自2005年轉為直資後，就未有調整過學費，加幅屬合理水平。紀錄顯示，疫情期間，女拔萃曾於2020年申請上調學費至4萬元，惟最終未有上漲。今次該校預計學費將上調5.3%，學費至每年4萬。男拔萃則預計學費會上升3.5%，由原本每年57,830元升至59,860元。

有校方指獲家教會支持 升幅較大的學校包括福建中學和聖保羅男女中學及其附屬小學，分別達到11.6%和10%。福建中學中一學費由2.15萬元上漲至2.4萬元；聖保羅男女中學及其附屬小學新學年申請加10%學費，其中一和小一加費後會增至7.97萬元及7.78萬元。聖保羅男女中學表示，由於營運成本上升，加之需撥備資源維持優質教育，例如較低的師生比、提升基礎設施等，因此需調整學費。校方指已諮詢中小學家長教師會意見並獲支持。

直資學校議會主席陳狄安指疫情之後通脹上升，而且復常後學校活動亦變多導致營運成本上升。陳狄安又提到，去年公務員亦有調整薪酬，連帶直資學校教師亦會調整。

對於各學校申請，教育局表示，會按照既定程序檢視和處理直資學校調整學費申請，包括確定學校已完成所需諮詢，和按規定把不少於學費總收入的一成撥備作為學費減免或獎學金用途，確保學生不會因經濟困難而受影響。