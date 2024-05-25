醫健：醫健寶庫：裝備醫護學生的臨床技能大賽

醫護人員要在繁忙的工作環境保持鎮定，為患者施行急救與護理，所需的專業技能與應變能力，絕非單憑書本上的知識就足以應付。為裝備學生盡早掌握臨床技巧，港大醫學院臨床醫學學院急症醫學系與護理學院合辦簡稱「Sim Wars」的臨床技巧競賽，模擬醫院病房的「實戰」情境，由醫科生與護理學生自行組隊參加，再由校內外專家為學生評分及作賽後檢討。

協調溝通 學習團隊精神 初賽的四人團隊須為高像真度模擬病人進行心肺復甦，並按指引適時調換崗位。除考核個人急救技巧，更重要的是評核成員是否具備團隊精神。若成功晉身決賽，團隊會另獲編配，由兩位醫科生及兩位護理學生組成，隊員可能來自不同年級，甚至在比賽前互不相識。他們必須在模擬實境病房內進行跨專科、跨年級合作，處理突發和複雜的案例。例如要安撫由真人扮演、有認知障礙，並向兒子施襲的病人，同時找出引發病人情緒激動的原因。比賽更預設不少「陷阱」，測試學生能否即時發現並作出更正，如須察覺病人的氧氣瓶原來未有注入氧氣、或須留意藥物敏感、派錯藥等情況。

這些「陷阱」往往令不慎出錯的參賽者非常沮喪，但目的是讓他們有所警惕，並明白虛心學習的重要，因為即使高年級或成績優異的學生也未必有優勢，反而是賽前在試場反復練習得最多的團隊，比賽時表現最為協調和純熟。我們期望比賽能讓學生真正明白何謂保持謹慎敏銳、尊重團隊，以及與病人和家屬保持良好溝通的重要，裝備他們日後投身醫護行業時，有足夠的能力、經驗和技巧，成為德術兼備的醫護專才，持虛心的態度協助團隊，以醫治和救助更多病人。香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院急症醫學系臨床實務副教授林沛堅醫生

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