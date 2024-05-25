港大生公開信 牙管會反駁：不完全準確

【本報訊】當局擬修訂《牙醫註冊條例》，建議規定本地牙醫畢業生實習一年方可執業，並引述牙醫管理委員會反映指，香港大學牙醫學士課程的臨床訓練不足，引起了社會關注，港大牙科學生早前更發公開信，指課程臨床訓練已合乎要求。牙管會表示，多年前已發現課程有問題，而學生公開信的內容並不完全準確，已主動去信港大，要求與學生會晤。

立法會目前正審議修訂《牙醫註冊條例》的草案，牙管會主席李健民於相關法案委員會表示，牙管會根據法例規定，審視港大牙醫課程，早於2019年已開始提出調整課程評審要求，強調並非針對個別學生表現，而修例最先影響明年8月畢業的牙醫本科學生，早於受影響學生入學的時間。學校應跟學生保持溝通，理應提早讓學生知道新的要求。

已去信港大要求與學生見面 早前有「消息人士」稱，個別港大牙醫學生「牙都未剝過」便畢業，港大牙醫學生隨後發公開信反駁說法，並指現時課程的臨床培訓配額制度及評估標準，均按牙管會建議訂立，去年牙科畢業生全數達到牙管會臨床訓練標準。李健民亦指，上述消息人士說法並非事實，但反駁學生公開信中有關臨床訓練標準的理解不完全準確，強調現時標準絕對不是牙管會對課程臨床經驗的全部要求，去年牙科畢業生亦並非全數達到牙管會臨床訓練的標準。

李健民又表示，學生也是牙科課程評審的持份者，已主動去信港大要求安排見面，希望向學生多作解說，令他們就牙管會評審、實習評核及設計等方面的問題，取得更準確和及時的資料，並希望在業界、專業發展和社會需要之間取得平衡。