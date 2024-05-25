中港單親「孤兒」 福利漏網促正視

【本報訊】中港兩地聯婚甚為常見，不過一旦不幸父母離異，可能讓子女與父母分隔兩地。社區組織協會昨為中港分隔單親家庭困境向立法會申訴，指中港分隔的單親家庭長期於政策、福利方面被漠視。家長沒有香港身份證，又未能受惠各種政策，使他們的兒童亦得不到平等機會發展；希望政府酌情，助他們家庭團聚，亦希望政府可以將該群體加入扶貧對象，並解決他們的住屋問題。

社協表示，香港現時有數千名在港出生或批准單程證居港的兒童。他們出生於中港婚姻家庭。不過，當港人一方過世或棄養，而居於內地的一方又未能領取單程證，他們變相在香港成為孤苦無依的「孤兒」。單程證政策多年來仍未有名額予中港單親來港照顧子女，現時只能靠長年持探親證，內地家人方能來港照顧兒童，每三個月要回內地續期；因無身份證，在港亦不能工作。組織建議政府酌情批准，讓他們免受分隔之苦。

倡倣效綜援 准申社會房屋 有研究顯示，中港分隔家庭收入與全港相差4.6倍，其中八成收入一萬元或以下，兩成更低於3,000元。社協表示，政府指要精準扶貧，政策卻未能惠及這些人。在港的子女未滿18歲，無法申請公屋；家長又沒有香港身份證，亦未能受惠房屋政策，最終只能成為劏房租客；生活環境差，又欠父母照顧、愛護，讓他們難以擺脫貧窮。社協希望政府酌情，例如倣效綜援，讓社工或其親友成為住屋代申請人，批准這些兒童可以申請社會房屋。