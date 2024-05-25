環團叫企硬 不可推遲

【本報訊】儘管有聲音促請政府暫緩垃圾徵費計劃，但有議員認為「先行先試」雖暴露出許多問題，但垃圾徵費計劃仍要繼續推行，政府不應藉詞困難而打退堂鼓，否則有關官員必須問責。亦有環保組織認為計劃若果再次推遲或擱置，香港將失去契機改革廢物管理，並非好事。

就垃圾徵費「先行先試」的報告，社福界議員狄志遠批評政府在過程中沒有做足準備工夫，住戶、商戶或者其他社會人士，在為期一個半月的「先行先試」計劃發現諸多問題，政府應該尋求解決之道。他指報告內列出種種問題，但沒有交代解決方法，令人產生當局似是借困難來找下台階的感覺。他強調減廢回收的政策相當重要，不應拖延，否則政府管治能力會受到質疑。政府若藉詞困難而打退堂鼓，有關官員必須問責，嚴重者要鞠躬下台。

狄志遠希望政府不要因困難而退卻，指垃圾徵費計劃應該繼續推行，他主張採取先易後難的方法，考慮以「先行先試」第二階段的名義，在屋邨或大型屋苑等有管理能力的處所率先推行，同時要完善回收配套，以及加強公眾宣傳和教育。

指「縮沙」將失改革契機 綠色和平項目主任譚穎琳認為，如果無限期推遲或擱置垃圾徵費，對香港並非是好事。其實從近月可見，試行計劃結果顯示垃圾量有回落，可見推行徵費有助減廢，亦有助促使各界參與，若計劃再次推遲，將失去契機改革廢物管理。她說理解有市民認為不太適合推行垃圾徵費，事關減廢選擇偏少，當局應為市民提供更多減廢誘因，加強生產者責任制，讓市民可以更容易做到源頭減廢。她建議政府於8月1日實施垃圾徵費，半年後再總結檢討，讓社會逐步推行，以免浪費各界為減廢的付出。