65%市民反對實施徵費

【本報訊】有政黨早前就垃圾徵費的議題，分別在4月5至11日、5月6至10日進行兩輪電話調查，並成功收集810個、和750個調查樣本。議員陳學鋒指兩次調查統計的結果相當接近，有關「是否支持政府實施垃圾徵費」的提問，不支持的約65%，支持的約有31%。認同垃圾徵費在今年8月1日實施的，約有18%和15%；認為要再押後的，約有31%和35%；根本不應該實施的，則高達44%和45%。總體而言，根據兩次調查，八成人認為要再押後或根本不應該實施垃圾徵費。

至於香港實施垃圾徵費所面對最大的問題，陳學鋒指32%和36%的受訪者認為缺乏足夠回收設施；認為會加重市民經濟負擔的，約25%和23%；執法困難，有15%和11.5%；市民不認識計劃細節的，約12%和13%。綜合兩次調查，主流民意是反對8月1日實施垃圾徵費，況且市民都覺得管理公司在執法方面抱有懷疑，憂慮衍生更大環境衞生問題；市民亦普遍認為政府準備不足，無論宣傳教育、持份者的執行指引、增加回收設施和廚餘機、免費派發指定袋和先行計劃等都有待改善，在目前的經濟環境下實施垃圾徵費，勢必加重市民和業界的負擔。

議員陳恒鑌認為，垃圾徵費的原意是減廢，徵費只是手段。當局應該暫緩垃圾徵費計劃，同時就如何優化環保減廢措施進行深入研究，不應把徵費視為減廢的唯一或必然手段。

議員促暫緩 先做好回收 至於需否為垃圾徵費計劃的暫緩設立期限，陳恒鑌表示，有關減廢措施必須務實可行，易為公眾接受。政府必須從整體管治着眼，同時應避免跌入只有徵費才是環保的誤區。他說「暫緩」不代表甚麼也不做，希望政府加大力度做好回收工作，若他日回收設施不斷完善、回收量不斷上升，市民覺得容易參與回收，屆時是否採取徵費手段可以再檢討。他強調不是把相關法例廢除，只是以務實態度看待減廢回收。