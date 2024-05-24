冰鑑春秋：大陸逼賴清德喊台獨？

賴清德520演說大搞「新兩國論」，被外界視為兩岸衝突升高的開始，但台灣卻有知名媒體評論員宣稱，賴清德會這樣做，都是大陸逼出來的。真的是這樣嗎？其實這個論點並不稀奇，早在廿多年前，台灣獨派就盛行一種說法，那就是你搞台灣國，大陸固然深惡痛絕，但如果你是所謂的中華民國派，在大陸人眼中，你不過就是「華獨」，還是不願和大陸統一，一樣會被歸類於獨派。既然不管怎樣都是獨派，所以何必扭扭捏捏地保留甚麼中華民國，直接朝向台灣國邁進就對了。

這位評論員不過就是沿襲這種說法，認為大陸既然不願接受中華民國，不承認中華民國的主權，那身為中華民國總統的賴清德自然不能屈從，喊出中華民國台灣甚至台灣就是國名，不過是剛好而已。但這種說法犯了兩個重大錯誤：一、直接違反了中華民國憲法。二、忽略客觀的事實。

中華民國憲法裏從未有台灣是國名這種說法，更沒說過兩岸一邊一國。再來，兩岸現狀是互相不承認主權，卻默認治權，台灣人去大陸會有台胞證就是最好的證明。而要說大陸逼迫賴清德，馬英九時期的兩岸和諧不提，陳水扁與蔡英文剛上台的時候，沒有觸及兩岸底線，大陸也只是聽其言觀其行，並沒有說出「釘在恥辱柱上」這麼強烈的抨擊，不就證明了只要你不違反一個中國原則，大陸也不為已甚，並沒施加多少壓力嗎？

反過來說，難道大陸放手讓台灣自由選擇要加入中國還是脫離，賴清德就會知所行止，繼續守住中華民國？他當然是立刻宣布台灣獨立，把中華民國丟到陰山背後去了！自己想搞獨立，就要有勇氣扛得起！明明想挑釁卻又把責任推給別人，就是獨派一直被人瞧不起的所在！