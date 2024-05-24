強詞有理：重複謊言

長期以來，美國不斷往中國身上潑髒水，編造了無數謊言，羅織了無數罪名。最荒謬的就是所謂新疆「種族滅絕」和「強迫勞動」，雖然已被無數事實證明純屬子虛烏有，但老美依然樂此不疲，至今還在重複陳腔濫調。美國參議院日前煞有介事發表一份報告，指控德國汽車製造商寶馬、福士汽車和英國汽車製造商捷豹路虎（Jaguar），從一間涉及「強迫勞動」而被列入禁止進口實體名單的中國企業採購零部件。

這豈止是長臂管轄，簡直就是赤裸裸的霸凌和脅迫。美國將自己國內的法律凌駕於國際法，肆意對別國實施單邊制裁和設立黑名單，還強迫全世界跟隨，誰不跟隨誰遭殃，連歐洲企業也不能幸免。最離譜的是，美國毋須提供任何證據就可以隨便羅織罪名，反而被指控的對象必須自證清白，令人不勝其擾，這到底是哪門子法律？有位剛訪問過新疆的聯合國人權理事會官員也忍不住說了幾句公道話，指現在只要和新疆有任何關係的國家和企業，都會被指控與「強迫勞動」有關，都需要自己舉證以證明清白，這完全是本末倒置。

事實上，在美國霸權之下，本末倒置的事情多的是，這些年更是愈來愈荒腔走板。「強迫勞動」也好，「產能過剩」也罷，都是徹頭徹尾的謊言，美國愈是往中國身上潑髒水，愈顯得自己齷齪。明眼人都看得出，最近華府將主要矛頭指向中國新能源汽車，繼加徵重稅之後，又從箱底翻出新疆牌，無非想脅迫歐洲企業離開中國，而根本原因就是中國相關產業已領先全球，令老美恨得牙癢癢。華府政客一方面強調不尋求與中國脫鈎，一方面繼續加緊打壓，並強拉盟友一起上陣，其虛偽無恥可見一斑。

然而，謊言就是謊言，重複一千遍也不可能成為真理。美國再度打出新疆牌，重彈「強迫勞動」老調，恰恰證明自己技窮，再也變不出新花樣。須知今時不同往日，這種卑劣伎倆已無法欺騙世人，即使是歐洲盟友，也不值老美之所為，對其騷擾和脅迫愈來愈反感。德法諸國不斷強調歐洲戰略自主，不就是美國逼出來的嗎？

還是這句話，多行不義必自斃。老美依恃霸權而胡作非為，也許自以為得意，殊不知這無異於自毀誠信，自毀霸權。中國崛起勢不可當，美國不擇手段的遏制打壓，最終只會反噬自身。