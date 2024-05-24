坦言集：宗教之爭

由於殖民地歷史因素，也為了在盟內利用別國低成本的勞動，歐盟的外來移民龐大，大多數屬伊斯蘭教徒，他們重視家庭，追求大家庭，傳統思想強，生育率遠高於歐洲本地人口。因此有說若干年後，歐洲會變成伊斯蘭教的歐洲。中世紀基督徒的十字軍東征，反過來變成伊斯蘭教不需戰爭便佔領歐洲。

伊斯蘭教的中東、東歐及亞洲等移民增加，在民主選舉體制下，他們逐步可憑選票進入歐盟各國政府。先是議會，跟着是政府，先是去殖民地大國的議會與政府，下一步便是歐盟的議會與政府。6月初的歐洲議會選舉，當可看到伊斯蘭教的勢力膨脹如何。

伊斯蘭教移民的宗教，與原居地會保持緊密的連繫，兩、三代都不會斷絕；他們的利益，也容易與原居地的政治與宗教利益重疊。在歐盟各國內，他們構成國中之國。依人數和團結程度，政治能量頗大。今次以巴之戰，這種影響加上以色列種族主義與歐洲文明價值的衝突，在歐盟的國家裏，形成了強大反以色列種族主義、親巴勒斯坦的政治氣氛與力量。隨着以色列進侵不止，種族主義暴行一再暴露，歐洲反以的抗議行動增強，且引發出反猶太主義和反美國欺凌歐洲的政治運動。當地政府鎮壓，更激發民眾的激烈反抗，形勢大有比1968年反越戰更厲害。

歐洲政府中，西班牙、愛爾蘭、挪威已首先承認巴勒斯坦為主權國家，土耳其對以色列禁運。以色列的反應，是繼續執行對加薩的屠殺，辱罵反對的國家和聯合國，進一步自絕於世。歐盟各國的下一步，可能是禁止武器援以，對以色列涉戰爭罪行決策的高官制裁，擴大國際法庭對內塔尼亞胡的追緝控罪。反猶太復國主義的活動更廣泛出現。

整個歐洲便以伊斯蘭教、歐洲基督教文明價值，與以色列的猶太復國主義激烈衝突、分化。美國幫以色列政權便加深了歐美的分歧，歐盟對美國霸權的不滿，把以色列與美國併合起來，成為歐洲文明的對立面，大西洋兩岸的政治聯盟便可能由此分裂，歐洲議會選舉可能便體現這樣的分歧、分化、分裂。

歐洲的伊斯蘭教勢力是勢不可當的，歐洲國家要抑制伊斯蘭教的勢力，只會引火自焚。伊斯蘭教在歐洲已是尾大不掉，基督教特別是東正教可與之聯手對抗猶太復國主義。歐洲分裂更大。