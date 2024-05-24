流感活躍19星期 上周66病人死

【本報訊】流感大蔓延，由今年1月初開始的流感季節至本周已活躍了19周，創下本港最長流感季紀錄，但衞生署衞生防護中心相信流感季節還會持續一段時間。當局最新監測則顯示，截至本月18日的一周，季節性流感病毒確診百分比為12.85%，新一周共有46宗學校或院舍爆發流感的報告，按周升6宗。流感重症或死亡個案亦見上升，上周有91宗，其中66人死亡；而前一周就有78宗重症，其中50人死亡。

衞生防護中心公共衞生化驗服務處和醫院管理局收集的呼吸道樣本中，有91%為甲型H1流感，甲型H3和乙型流感分別佔6%和2%。中心指，整體流感樣疾病爆發個案數目現時處於中強度水平。

新冠病毒病方面，中心指本地病毒活躍程度與過去數周相若。上周化驗所檢測出確診樣本有所回落，有734個，比前一周少105個；而新冠病毒在學校或院舍爆發的報告及影響人數亦見減少，前一周有11宗影響71人，上周只有3宗共影響13人。不過，新冠死亡數字就有所上升，上周共錄得32宗，比前一周的19宗多13宗。

有高風險接觸 20歲男染猴痘 另外，本港再添一名有長期病患的20歲男猴痘病人。他於本月11日開始出疹，並於本月21日到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診。初步調查顯示，病人於潛伏期內曾在香港有高風險接觸，沒有外遊紀錄。目前病人情況穩定，正被安排入住瑪嘉烈醫院。