扭軚避的士 七人車剷路釀6傷

【本報訊】昨日凌晨零時許，4名男女駕乘七人車，沿旺角彌敦道往油麻地方向行駛，當駛至山東街交界，期間疑有的士突然從外線切線轉入山東街，姓李（25歲）七人車司機扭軚閃避，詎料七人車失控剷上行人路，撞向一間銀行門口梯級始告停下，兩名男途人走避不及被撞傷，有途人赫見發生意外，隨即協助報案。

救援接報趕至，證實李男、3名女乘客（22至23歲）及兩名男途人（24及27歲）受傷，幸他們傷勢不太嚴重，經敷治包紮後俱由救護車送院治理。據悉，肇事七人車上留下一個生日蛋糕及用膠袋載着的一隻乳豬，相信車上4名男女正準備前往慶生，詎料途中發生意外。

綿羊仔自炒 鐵騎士危殆 另外，昨日中午12時許，一輛「綿羊仔」電單車沿東區走廊西行，當駛至鰂魚涌太古城對開失控自炒，姓吳（64歲）鐵騎士倒地，手及腳部受傷，電單車翻側橫亘路中，有途經司機見狀，慌忙協助報案。救護員接報趕至，把昏迷鐵騎士急送東區醫院救治，經救治後情況危殆，涉事電單車、送貨袋及頭盔遺留現場，至於意外原因及經過有待進一步調查。