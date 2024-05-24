市民商場擸架生抗刀漢

小心地滑牌手推車鋁梯盡出 煞停血案 前晚沙田水泉澳廣場發生傷人案，一名疑有思覺失調中年漢，突然揮刀襲擊快餐店一名收銀女職員後逃走，隨即被快餐店男經理和多名熱心市民合力制服，事件造成包括疑兇在內共5人受傷或不適需送院治理。有協助制服疑兇的商戶憶述，指眾人擸起商場內的「小心地滑」牌、手推車及鋁梯等當武器，包圍疑兇及截斷其退路始成功解除危機。不過，疑兇犯案動機未明，執法部門仍在深入調查。

案發於前晚7時許，一名中年男子持刀闖入水泉澳廣場大快活快餐店，不由分說斬傷姓朱（50歲）女收銀員的雙手及鼻子，姓黃（46歲）男經理赫見同事遇襲，夥同食客及多名街坊追截疑兇，期間隨手擸起掃把、垃圾桶蓋、鋁梯及手推車等護身抗敵，經一輪對峙及「交鋒」後，眾人始一擁而上制服疑兇。事件中，黃男與姓霍（44歲）男食客與疑兇糾纏時，分別傷及頸及臉部，另一名姓樂（42歲）孕婦受驚不適，至於涉嫌「傷人」被捕的姓林（43歲）疑兇亦報稱受傷，他們與遇襲的女收銀員俱清醒送院。

疑兇眼神飄忽 似藥物影響 其中參與協助制服疑兇的鞋店東主呂先生憶述，當時他在店舖工作，期間乍聞有人大叫，遂循聲走出店外查看，赫見疑兇與一名推着手推車的男子對峙，他連忙替鞋店落閘，擸起商場內的「小心地滑」金屬警告牌「助陣」。人多壯膽，眾人包圍疑兇，一步一步把他逼向便利店，當中一名街坊「頂住」玻璃門，以防疑兇逃脫，另一名快餐店廚工則手持鋁梯一掃，「打甩」疑兇手中的刀，其餘眾人見狀快速「接應」，踢走利刀並群起圍攻。

呂又坦言，由於當時是晚膳時間，商場內有不少婦孺，他最初見到只有兩名男子應付疑兇，心想「咁嘅情況點都要幫，再傷及更多人就大劑」，幸好在場亦有其他男士挺身而出。他又形容疑兇眼神飄忽，疑似受藥物影響，對方面對眾人追趕，一開始只是「慢慢行」，最後被迫至無路可行始告停下，全程不發一言；而其中一名用手推車與疑兇對峙，身先士卒控制雙方距離的街坊，其表現最為英勇。

此外，附近藥房的職員卓先生乍聞店外傳來「斬人」喊聲後，隨即目擊疑犯持刀，一開始他以為是拍戲，直至目睹途人紛紛逃跑，始察覺情況兇險，但他在藥房工作8至9年，從未見過疑兇。另外，其中一名目擊者的電器店職員蔡先生指出，疑兇當時表情異常，但該屋苑過往不時有人醉酒鬧事，他早已司空見慣，故此仍能保持鎮定，不太感到驚慌。

快餐店集團 派職員安撫同事 有消息指出，疑犯是附近居民，有思覺失調紀錄，他過往曾到案發的大快活快餐店用膳，惟與朱婦並不相識。執法部門正循疑兇精神狀況等多方面展開調查，暫時未知其行兇動機。該間大快活快餐店昨日如常營業，集團客服主任李小姐到場了解，並代表公司安撫上班同事。大快活發言人回應指，集團正積極為受傷員工及其家人提供協助。由於案件已交由執法部門處理，集團不便作評論。