70%受訪者反對8‧1推垃圾徵費

【本報訊】香港研究協會昨日公布一項調查，發現有70%受訪者表示「不支持」8月1日實施垃圾徵費，近半人認為應延至2026年或以後。調查又了解市民對的士服務的意見，有52%受訪市民不滿意的士服務質素，逾60%人支持網約私家車合法化。

61%人支持網約車合法化 協會於5月14至21日訪問1,062名18歲或以上市民，了解市民對不同民生焦點議題的意見。在垃圾徵費議題上，支持實施垃圾徵費的受訪者佔比僅16%，70%受訪者均不支持；43%人認為應擱置垃圾徵費計劃，48%人認為應在2026年或以後實施，反映市民對垃圾徵費計劃如期實施持保留態度。

至於網約私家車合法化方面，調查顯示，61%受訪者表示支持；另有52%受訪者不滿意香港的士服務質素，持「較為滿意」及「非常滿意」意見者佔29%，顯示多數市民認為的士服務質素有待改善，同時支持引入網約私家車服務。

「走塑」計劃實施後，食肆需要轉用非塑膠餐具。惟調查發現，40%受訪者表示非塑膠即棄餐具的體驗較塑膠餐具「變差」，只有12%受訪者認為「變好」，結果反映不少市民對非塑膠即棄餐具的接受程度仍有待提高。

協會表示，香港近期迎來了多項環境措施的落實，但良好的政策意圖亦需要有效的實施才能落地生根，故呼籲特區政府加強政策的可操作性，加大政策的宣傳和解讀力度，確保新政有效落實，建設一個更宜居的城市。