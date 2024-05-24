嚴巡220水浸黑點 減風險

緊急應變增至160隊 工程改善沙井溝渠 本港將於下月踏入風季，渠務署昨日召開傳媒簡報會，介紹多項應對措施，包括加強巡查220個容易水浸的地方、增加緊急應變隊至160隊，以及自去年9月展開的逾120項小型改善工程等。署方又指，會深化應用多項創新科技，期望將香港打造成應對極端天氣的「韌性防洪」城市，做好準備、預警、應急及復原。

渠務署署長莫永昌表示，該署自去年9月起進行大量加強防洪及排洪能力的工作，包括在全港開展120多項小型改善工程，針對過往嚴重水浸的地方，包括柴灣道迴旋處一帶，改善現有進水口、加建路邊集水溝及排水泵房，並在翡翠道加建排水管道等。同時，黃大仙亦改善沙田坳道上游雨水進水口、黃大仙港鐵站A1出口改善排水沙井，以及更換龍翔道排水沙井井蓋等，當中大部分工程已於今年首季完成。

莫續稱，署方正進行11項大型雨水排放系統改善工程，包括興建雨水渠、地下蓄洪池及河道改善工程，預計在今年至2030年期間分批落成。他透露，署方計劃在本月內向立法會申請7項雨水排放系統改善工程的撥款，當中包括黃大仙及港島東，工程涵蓋建造總容量逾20萬立方米的蓄洪池、約10公里的新建雨水渠等，獲得撥款後會盡快開展工程，冀進一步改善各區排洪能力。

黃大仙柴灣裝設備測水位 此外，渠務署亦檢視及強化緊急事故控制中心，並將緊急應變隊伍數量由144隊增至160隊，運作基地則由13個增至逾30個，期望做到在暴雨期間及過後，應變隊伍能以最短時間作出部署，到達現場處理水浸事故，目標於一至兩小時內消除水浸。莫表示，有關強化措施已經落實，並在本月4日及21日的兩場紅雨均發揮作用，效果良好。

渠務署又引入多項創新科技處理防洪工作，包括在黃大仙及柴灣區內曾發生嚴重水浸的位置，選定逾30個雨水沙井安裝浮球式水位感測設備，24小時實時檢查雨水渠的水位情況。莫稱，在安裝有關設備後，兩區在本月的兩場紅雨中，均沒收到任何水浸報告，形容效果令人鼓舞。當局又計劃今年內，在元朗及尖沙咀試行人工智能系統，收集及分析街道的實時影像，辨識街道水浸情況，及早派遣應變隊伍處理。

去年颱風「小犬」襲港期間，渠務署首次通過政府新聞處，向公眾報告各區水浸情況，莫指，今年會延續此安排，在8號風球或以上及黑色暴雨期間，署方會定時將水浸訊息發放給傳媒，讓公眾及時掌握資訊。他續指，經過去年9月特大暴雨後，已於3月更新「雨水排放系統手冊」，上調設計雨量參數，相信足以抵禦未來惡劣天氣，令香港的水浸風險更可控。