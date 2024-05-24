世界幣違私隱條例 基金會指運作合法合規

【本報訊】私隱專員公署日前裁定，「世界幣」在港運作違反《私隱條例》，已發執行通知要求停止繼續以虹膜掃描裝置，收集香港市民的虹膜及面容影像資料。世界幣基金會對香港監管機構近日發布的觀點感到失望，強調自身運作合法，亦已完全遵守包括香港《私隱條例》在內的各個地區的管理資料收集和使用的相關法律和法規。

公署指，「世界幣」以「驗證用戶為人類」為由，收集市民的面容和虹膜資料是「超乎適度」。基金會回應指，推出「世界幣」是讓人類為人工智能時代做好準備，已透過將資料最少化、使用者對資料的控制及個人管理、虹膜程式碼刪除，以及安全多方運算系統等技術，不斷提高私隱門檻，認為香港監管機構在評估世界幣的「人類驗證步驟」時，忽略相關措施是「不幸的」。

未交代銷毀面容虹膜資料否 不過，基金沒有談到該公司已收集的8,203港人面容和虹膜資料會否銷毀。根據其網頁，今年更新私隱政策說明，在世界幣系統中的World ID持有人，在今年4月起可選擇取消驗證其World ID，包括永久刪除其虹膜代碼。