下半年發行6套特別郵票

【本報訊】香港郵政昨日公布今年7月至12月期間發行的6套特別郵票，當中有巴黎奧運特別版郵票，祝願他們在奧運會取得佳績，其餘題材包括迪士尼、成語故事、萬國郵政聯盟、香港自然景觀及故宮博物院館藏等，市民即日起可於「郵購網」預訂。

巴黎奧運主題 7月出售 香港郵政將於7月發行以「支持中國香港代表隊出戰2024巴黎奧運」為題的一套4枚郵票，展示中國香港代表隊曾在奧運會獲獎的比賽項目，包括劍擊、游泳、乒乓球及單車，藉以向香港運動員致敬。

九月將發行以「迪士尼」為題的6枚郵票及3張郵票小型張。郵票設計更融入中國元素，凸顯香港作為中外文化藝術交流中心的獨特魅力。該月同時發行以「兒童郵票—中國成語故事III」為題的一套6枚郵票，以增進兒童對中國成語故事的認識和興趣。此外，今年為萬國郵政聯盟成立150周年，香港郵政作為中國代表團成員，特以發行一張郵票小型張，以資紀念。

11月將發行「香港自然景觀—自然十景」特別郵票，展示香港自然之美。郵票選材自香港地方志中心舉辦的「香港自然十景評選」，由專家學者甄選30個自然景觀，再由全港市民及遊客投票選出最具代表性的「香港自然十景」。12月發行的「香港故宮文化博物館II」特別郵票，展示博物館內更多來自故宮博物院收藏的珍貴文物。