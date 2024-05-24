下月中辦國際龍舟邀請賽 總會料可帶動旅遊經濟

鍾志樂

【本報訊】「香港國際龍舟邀請賽」於下月中舉行，將雲集逾170支來自12個地方隊伍、逾4,000名健兒將在維港比併。中國香港龍舟總會主席鍾志樂相信，很多外國旅客喜歡體驗本地及中國傳統文化，料賽事可帶動旅遊經濟。

去年約13萬人尖東觀賽 鍾志樂昨在電台節目表示，邀請賽早在1976年全球首辦，至今快有50年歷史，屬最早的國際性盛事之一，全世界龍舟運動員均很重視邀請賽，期望回到發源地作賽。單在去年賽事吸引約12萬至13萬人在尖東海旁觀賽，但由於去年疫情剛過去後首次再辦，隊伍數目未回復，今年則多了幾個地區參加，亦有強隊參與，對龍舟運動員來說是機會難得。

除了香港國際龍舟邀請賽，鍾續指，本港將繼續有大型龍舟賽事舉行，包括10月會第二次舉辦亞洲龍舟錦標賽，相距首次舉行已約有30年，屆時將有12個國家及地區的隊伍來港作賽。另外，他們目前亦已開始籌辦2027舉行的世界龍舟錦標賽，將有30個國家及地區、3,500名運動員來港比賽。

國際龍舟邀請賽將下月15日一連兩日於尖東海旁上演，共設17項賽事，新加坡、泰國、阿拉伯聯合酋長國等地的焦點勁旅均來港作賽。主辦單位另在尖沙咀星光大道首設夏日消暑餐飲攤檔，亦有卡通人物限定打卡點，活動預算1,700萬元。