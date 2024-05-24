慶春約文化徑首段 串連3大客家村

【本報訊】沙頭角「慶春約文化徑」首段推出。全長約3.7公里的文化徑串連荔枝窩、梅子林和蛤塘3大客家村落，貫穿多個重要歷史及文化遺迹，呈現慶春約昔日的生活面貌。漁護署期望文化徑能進一步推廣香港地質公園社區的歷史、文化與生活故事，豐富深度遊體驗。而慶春約文化徑第二段將串連三椏和小灘，預計明年第一季推出。

第2段料明年首季推出 沿着慶春約文化徑首段穿梭荔枝窩村等地，旅客不止能親親大自然，亦能親身接觸認識客家人的建築等。漁護署介紹，沙頭角慶春約由新界東北7條客家村落組成，包括荔枝窩、梅子林、蛤塘、鎖羅盆、三椏、牛屎湖和小灘，已有300多年歷史。偏遠村落昔日為了維護治安，與鄰近村落結盟，稱之為「約」，並共同建造設施、辦學和舉辦大型活動，例如每年的關帝誕及10年一屆的慶春約太平清醮。

荔枝窩為慶春約7個村落的中心，昔日為教育、經濟和傳統慶賀的基地，荔枝窩廣場本為小瀛學校的運動場；梅子林是多條慶春約曾氏村落的發源地，60年代為重要的年桔產地，年產數萬斤；蛤塘則是吊燈籠山下一個自給自足的村落，60年代除了盛產蔬果，還建有雞場。

文化徑首段是在現有路徑上規劃，沿途設置28塊解說牌、3塊地圖牌，貫穿多個重要歷史及文化遺迹，介紹各村落的歷史、文化，並透過舊照片及圖畫呈現慶春約昔日的生活面貌。署方指，隨着沙頭角第二期開放，除經馬料水或大水坑梯台，持有有效沙頭角邊境禁區許可證的市民可以由沙頭角碼頭乘搭街渡渡輪前往荔枝窩，航程約半小時。