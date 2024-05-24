破邊洲建觀景台 環團憂安全隱患

【本報訊】西貢破邊洲建觀景台一項新建設引起爭議，近日有行山人士發現，花山山頂位置正進行觀景台建設工程，山友擔心與周遭環境不協調，環團則擔心觀景台建成後吸引大量遊人登山，令該處承載力超負荷。漁護署證實相關工程年底完工，預算約700萬元，強調不會移除或遮蔽屬「打卡」元素的十字形水泥構築物和三角測量站。

料年底竣工 承載力成疑 位處地質公園範圍內，在萬宜水庫東壩對出的破邊洲，有着六角石柱及十字形水泥構築物，成為市民及遊客的打卡熱點。而花山東面岬角則可俯瞰破邊洲全貌，吸引不少遊人前往。近日網上流傳漁護署通告，顯示破邊洲觀景台工程於5月6日展開，通往俯瞰破邊洲路徑的部分範圍需分階段圍封。

漁護署回覆傳媒查詢時指，花山東面岬角近年成為俯瞰破邊洲風景的熱點，但不少郊遊者自行開路，破壞岬角一帶植被，水土流失愈趨明顯；該署2021年舉辦設計比賽，勝出作品透過簡約設計，提供更佳郊遊體驗，及後該署委託建築署根據比賽勝出作品的設計構思和實地情況，制訂成現時觀景台及相關山徑設施修建工程的建築方案，工程預算費用約700萬元，預計工程年底完成。

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙認為，通往俯瞰破邊洲的行山徑部分路段陡峭並位於懸崖邊緣，有一定難度，現時該處人流不算太多，但擔心觀景台工程完成後吸引大量遊人甚至旅行團「打卡」，增加安全風險，形容該段行徑有先天限制，加上六角石柱風化嚴重，承載力有限，認為工程解決不了安全問題。