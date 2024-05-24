研保留電影部分廠景 區議員倡寨城公園重置

【本報訊】港產電影《九龍城寨之圍城》揚威康城，政府正與電影團隊商討，研究保留及重置部分廠景讓市民和遊客到訪「打卡」。有九龍城區議員建議可在城寨原址，即現時九龍寨城公園內，闢出角落重置部分廠景，又或在公園內設立導賞板，呈現昔日城寨的情況。

指可增參觀者代入感 區議員李超宇昨在電台節目表示，參考其他地方經驗，若把有關電影場景重置於昔日相關位置，將可增參觀者代入感。市區重建局在當區有重建計劃，他建議政府可將部分場景融入重建計劃中，甚至可在區內舉辦工作坊，例如教旅客如何製作魚蛋等，以宣揚本地文化。

香港電影工作總會發言人田啟文則指，把電影的部分廠景重置，供市民遊客感受一下是好事，但強調電影拍攝並非將整個昔日的城寨搭建出來，而是個別場景組裝，他擔心會影響參觀者的投入感，認為有關方面要控制觀眾的期望落差。

他又指，展示地點亦要考慮安全及便利的問題，同時要思考若這套電影熱潮日後減退之後，要如何延續宣揚香港的影視文化。

港府日前公布下半年的盛事項目時，透露正與電影公司商討保留場景，呈現一個舊香港、老城寨的舊貌，旅客可以既參觀又打卡，各界反應正面，認為該片的知名度及舊香港特色別具魅力，有助吸客。