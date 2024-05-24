多啦A夢巡迴展覽 7‧13重臨港作首站

主辦方：12年前活動非常成功 全球首場「多啦A夢」無人機匯演明晚將在尖沙咀海濱舉行，宣傳7月在香港首站舉行的巡迴展覽。策展人透露，12年前的相關展覽非常成功，令主辦方選擇在港開始全球的巡迴展覽，但他不諱言香港辦活動最大難度是成本高，幸好觀眾國際化，能吸引內地及海外「粉絲」。他又說，展覽籌辦歷時兩年多，未有考慮活動會否獲納入盛事項目。

《100%多啦A夢&FRIENDS》全球巡迴特展首站設在香港，將在7月13日起開始。策展人林樹鑫表示，與日本方面商討時，曾有考慮過日本、泰國、內地等，但香港最大優點是國際化，而他們亦考慮到12年前相關展覽首次在港舉行時非常成功，形容是「在港種下的因」，因此希望感謝香港的「粉絲」。

林樹鑫提到，該次展覽是在尖沙咀擺放很多個「多啦A夢」，反應遠超預期，「粉絲」年齡層屬跨世代，吸引很多旅客，同時帶動地區生意，繼而再到16個城市展覽時，均有很好回響。

無人機匯演 本地配音員獻聲 至於明日的「多啦A夢」無人機匯演，林期望能為香港帶來驚喜及禮物，又說已覓得本地配音員配合活動，將設對話以增加趣味。他預料明晚較多「粉絲」為本地人，部分海外「粉絲」或亦前來先睹為快。

對於活動有否得到港府盛事基金撥款，林指出籌辦是次展覽花時逾兩年，當時未有考慮是否獲港府納入盛事項目，但指樂見展覽有助社會經濟。

明晚7時半開始的無人機匯演全長約15分鐘，將有約1,000架無人機參與，展現「多啦A夢」不同角色和道具，並有本地配音員聲音演出。主辦單位指匯演僅限尖沙咀海旁區域，但受角度影響，文化中心及藝術館對出一帶的海濱長廊會出現視線受阻情況，港島沿岸亦難看到無人機匯演，建議前往尖沙咀星光大道鄰近梳士巴利花園段欣賞。