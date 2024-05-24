高院駁回覆核輸入外勞申請

【本報訊】政府去年公布輸入勞工計劃，行業包括建造業、運輸業和一般低技術工種，曾於2019年至2020年任勞顧會僱員代表的港九工團聯合總會主席李國強入稟法院申請司法覆核，他質疑政府作決定前沒有諮詢勞顧會，要求下令暫停計劃。高等法院法官昨頒下判詞，指勞顧會並非法定諮詢機構，申請人錯誤假定勞福局必須向勞顧會諮詢勞工議題，故駁回申請，即申請人敗訴。

官指諮詢勞顧會非必須 法官高浩文在判詞中又稱，認同政府計劃輸入的外勞數字，會衝擊本地就業市場，影響亦非微不足道，但勞顧會從來不是法定諮詢機構，政府提出的「補充勞工優化計劃」也沒有改變勞顧會角色，僅申請人錯誤認為政府諮詢勞工議題時必須諮詢勞顧會，政府推出計劃時已諮詢業界代表、立法會議員及建造業議會等機構。

申請人在入稟狀中曾質疑輸入外勞決定違反《國際勞工標準》，法官反駁上述標準主要用作推動勞資及政府3方商討，毋須所有勞工議題一律採用，政府在商討重要勞工政策，例如最低工資時就曾經採用上述標準，足見政府肯定其重要性，因此駁回了有關申請。