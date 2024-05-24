4月通脹升1.1% 煙酒升逾2成

【本報訊】政府統計處公布，上月本港消費物價按年升1.1%，較今年3月份的相應升幅（2%）為低，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，上月基本通脹率為0.9%，亦較今年3月份（1%）為低。當局解釋，按年升幅較低主要是政府在上月份提供差餉寬減，而今年3月份則沒有此項寬減。

電力燃氣及水按年挫9.3% 根據消費物價指數細類分析，上月煙酒價格錄得按年上升20.8%，居民外出用膳及外賣亦上升3.1%、雜項服務增加2.2%、交通上升1.8%、雜項物品上升1.1%、住屋上升1.0%，以及衣履上升0.6%。另一方面，電力、燃氣及水的價格上月按年下挫9.3%、耐用物品跌0.8%，以及基本食品跌0.4%。

港府表示，上月基本消費物價通脹率維持輕微。雖然外出用膳及外賣價格的升幅較快，基本食品價格微跌。能源相關項目的價格顯著下降。其他價格仍然大致受控。當局展望，整體而言通脹在短期內應會繼續處於可控水平。本地成本或會隨着經濟繼續增長而面對一些上升壓力。外圍價格壓力應會延續大致向下的趨勢，儘管地緣政治緊張局勢會帶來不確定性。