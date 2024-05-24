社工註冊修例法案委 正副主席料已定

【記者楊婷報道】立法會周三首讀《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》，今日的立法會內務委員會將成立法案委員會。據了解，周三的立法會協調會議，已決定法案委的主席以及副主席人選，料分別由身兼行會成員的議員陳克勤及有法律背景的議員容海恩擔任。

盡早協調 不容差錯

政府建議修例，擴大註冊局成員的數目，由現時15人增加至27人，當中8人由選舉產生、17人為委任，而重組後，註冊社工仍佔過半數席位，即至少有14名是註冊社工，而政府會委任不同背景和崗位的註冊社工成為註冊局成員，同時委任更多其他專業界別的成員和社會不同界別知名人士，指為註冊局帶來更廣泛多元和均衡的參與，並提供制衡，確保公眾利益得到保障。修例亦將賦權社工註冊局，制訂社工持續進修要求，並引入即時除牌機制和定明針對觸犯涉國安或虐兒等嚴重罪行的社工可永久除牌等多項安排。