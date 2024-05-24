公僕調薪 工會：勒緊褲頭打擊士氣

【本報訊】公務員在過去兩年連續加薪，上周公布的薪酬趨勢調查結果顯示，本年高、中、低層的薪酬趨勢淨指標，分別為4.01%、4.32%、5.47%。就公務員今年的薪酬調整，政府昨日接見多個公務員團體聽取意見。而政府人員協會則致函公務員事務局，希望當局理解職方對加薪的合理期望，要求是次公務員劃一加薪不低於5%。

促劃一加薪不低於5% 以主席張凱榮署名的政府人員協會信函，指曾於5月16日至20日期間向在職公務員進行電子問卷調查，分析2,484份收回的問卷，發現在扣除遞增薪點的前提下，約28%受訪者期望加薪不低於4%；約44%受訪者期望加薪不低於5%；約24%受訪者期望加薪6%或以上。該會希望政府支持和尊重公務員薪酬調整機制，當中政府必須全盤考慮薪酬調整的六大因素。冀當局理解職方對加薪的合理期望，而對各級公務員薪酬向上調整。該會要求是次公務員劃一加薪不低於5%以提升員工士氣。

公務員工會聯合會主席唐麗娥，昨與公務員事務局局長會面後稱，上周公布的薪酬趨勢指標是滯後數字，薪酬調整即使按照指標的數字，公務員也只是享受私人市場過去所享受的加幅而已。她說政府不能藉詞財赤，來壓低公務員薪酬加幅。對於政府財赤，若是錯誤決策所導致，則應由主事官員負責，不可以用公務員的薪水來「埋單」。又指政府只要燒少一場煙火，就可燒少一些銀紙。

華員會會長利葵燕指明白政府面對財赤，但若果在公務員薪酬調整方面勒緊褲頭，並非上策，擔心影響公務員士氣之外，亦直接影響招聘人才，特別是目前公務員出現近兩萬個空缺，由於空缺的工作由現職公務員承擔，變相加「辛」，亦已經為政府節省一些薪金開支，現時是合適時候作出合理的薪酬調整。香港公務員總工會主席馮傳宗則指公務員也是勞工界的一員，盼藉住薪酬趨勢調查所得的客觀數字值得尊重，希望行政長官會同行政會議，最終能落實薪酬調整決定，讓公務員覺得受政府重視。

利葵燕