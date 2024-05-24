當局晤英駐港副總領事 促公正處理經貿辦事件

【本報訊】英國傳媒周二（21日）報道，香港駐倫敦經貿辦人員涉違反英國《國家安全法》，其中一名英籍男被告特里克特（Matthew Trickett）周日（19日）死亡。商務及經濟發展局局長丘應樺昨就事件與英國駐港副總領事會晤，再次表明特區政府對事件的關注，要求英方盡快公開事件詳情，讓公眾了解事實真相，免卻不必要揣測。英方必須公正處理事件，保障被捕人的合法權益，確保經貿辦的正常運作。又指經貿辦會聘請保安公司，確保出訪當地的特區官員安全。

要求盡快公開詳情

丘強調，經貿辦的職責是與當地政府、商界、智庫及不同界別的人士保持緊密聯繫，從而加強香港與當地在不同領域，包括貿易、投資、藝術及文化等的交流，提高當地人士及企業對香港獨特優勢的認識、促進香港的經貿利益。經貿辦的恒常工作包括為履行有關職責而舉辦的各類活動，以及作出相關的保安安排，以確保活動順利進行，經貿辦亦統籌及安排特區官員到當地進行職務訪問。