專業自主凌駕公眾 議員促改革醫委會

【本報訊】近年醫療事故頻生，有意見質疑醫務委員會的工作。立法會昨通過改革醫委會的議員議案，有議員指發生「小天瑜」和「鄧桂思」事件後，令部分市民認為醫委會在處理投訴有「醫醫相衞」的觀感，甚至指是「專業自主凌駕公眾」，又批過去10年醫委會拖延處理、紀律投訴不符公眾期望，必須打擊保護主義。有醫療背景的議員同樣認為醫委會必須「與時並進」。

身兼行政會議成員的飲食界議員張宇人表示，目前在公眾心目中提起醫委會就會聯想「醫醫相衞」、「保護主義」、「專業自主凌駕公眾」，過去10年醫委會拖延處理、紀律投訴不符公眾期望，醫委會原本應該維護公眾利益，現卻成為醫改的「攔路虎」，質疑現時醫生成員在醫委會佔比過重，外界聲音不足以進入醫委會，直言立法會應在打擊保護主義問題上當仁不讓，《基本法》第142條沒有賦予任何專業團體完全自我規管，不容公權力干預，若有任何問題政府應撥亂反正，促當局改革醫委會的問題。

同為行會成員的議員廖長江則指在發生「小天瑜」和「鄧桂思」事件，令部分市民認為醫委會在處理投訴有「醫醫相衞」的觀感，強調醫生一方面要堅持專業自主，但另一方面更應保障公眾利益，不應以守業自主為名行保護主義，重申全球多地都加強監管機構都愈來愈公開透明，如加拿大業外人士佔醫生規管組織委員三分之一，英國更有一半為業外人士。

斥執業試太難 合格率偏低 另一議員黃國批評醫委會在執業試艱深程度不合理，令非本地培訓人才不合格，每輪合格率只有約10%，最多只有30%至40%，質疑執業試困難程度令不論外國或內地醫生「都搞唔掂」，促請醫委會改革執業試，將其調整至與醫科畢業生「睇齊」，並整好溫習材料。

醫療衞生界議員林哲玄則指醫學發展高度專門、講求科學、生命攸關，因此必須要獨立於情緒和輿論干預，做到專業自主，而為社會時有發生令人關注的醫療事故，認為醫委會作為體現專業自主和社會監督醫生的執事機構，必須「與時並進」，稱「改革永遠在路上」。

政府回應指聽到不少人對醫委會組成有意見，以及對醫委會的機構的意見，當局指出令業外人士參加監管機構為國際趨勢，惟改變醫委會組成為具爭議問題，當局會積極處理問題取得共識，又對議案持開放態度。